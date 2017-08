India, bandito il ripudio della moglie

La Corte Suprema indiana ha bandito oggi la pratica di divorzio musulmano conosciuta come 'Triplo Talaq' (Io ti ripudio) sostenendo che essa è illegale e contraria ai principi dell'Islam. Lo riferisce la tv Inda Today.

In un verdetto raggiunto a maggioranza (tre giudici contro due) ha messo fine ad una discussione che si protraeva in India da molti mesi. Il 'Triplo Talaq', sistema di divorzio utilizzato in molti Paesi islamici, è fra l'altro una prerogativa degli uomini, ma non delle donne.

(Ats)