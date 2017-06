Inferno di fuoco in Portogallo: 62 morti

Da sabato circa sessanta incendi si sono sviluppati in tutto il Portogallo, a causa delle elevate temperature raggiunte nel Paese, che in varie regioni — soprattutto in quelle centrali — hanno raggiunto i quaranta gradi. Così oggi il bilancio delle vittime è di almeno 62 morti e almento 59 feriti (fra cui diversi pompieri). «Siamo davanti alla maggiore tragedia con vittime umane degli ultimi tempi in un incidente di questo tipo», ha detto il premier portoghese Antonio Costa una volta giunto a Pedrogao Grande, zona nel centro del Paese, nella provincia di Leiria, a circa 160 chilometri da Lisbona. Il Governo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Costa ha spiegato che l’incendio è stato causato probabilmente dai fulmini “secchi”, ovvero delle scariche elettriche atmosferiche che si verificano senza la presenza di piogge. Nella conferenza stampa convocata nella sede della protezione civile a Lisbona, il presidente ha riferito che delle 62 persone morte, almeno 30 sono state prese alla sprovvista dalle fiamme mentre percorrevano in macchina le strade tra i boschi nella zona compresa fra Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. La velocità con cui gli incendi sono avanzati non avrebbe nemmeno dato loro il tempo di uscire dalle proprie macchine. È molto difficile identificare i corpi, perché molti sono rimasti carbonizzati. La prima vittima identificata è un bambino di quattro anni che viaggiava in macchina con uno zio, ma le operazioni per il riconoscimento degli altri corpi ritrovati (molte erano famiglie in vacanza) vanno a rilento. Tutti i centri abitati della zona sono stati evacuati nella notte. Costa ha detto che «il numero di morti può ancora salire.

Ora la priorità è salvare le persone che potrebbero trovarsi ancora in pericolo», definendo gli incendi divampati i più grandi mai visti negli ultimi decenni. L’incendio di Pedrogao, ad esempio, si è sviluppato in un modo «che non ha spiegazione» ha detto il segretario di Stato agli interni Joao Gomes. Tutti i morti sono civili. Ora la preoccupazione è cercare di salvare chi è intrappolato tra le fiamme. Da due giorni sono impegnati oltre 600 pompieri e 100 mezzi dei servizi antincendio. Alla lotta contro le fiamme si sono aggiunti nella notte anche mezzi e uomini della protezione civile spagnola, anche con due Canadair. Sul posto sono giunte anche squadre di psicologi per dare conforto ai sopravvisuti molti dei quali si trovano «in stato di shock» per la perdita di familiari. Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha annunciato di avere attivato il meccanismo europeo di protezione civile per venire in aiuto al Portogallo. Il Papa stamane all’Angelus ha espresso vicinanza «al caro popolo portoghese» ed ha invitato i fedeli a pregare in silenzio per le vittime. Spagna e Francia hanno inviato mezzi aerei per aiutare il Portogallo a lottare contro le fiamme.

I precedenti nel Mondo

L'incendio in Portogallo ha un serie di disastrosi precedenti nel mondo negli ultimi 10 anni. Ecco alcuni dei più gravi:

* Peloponneso, Grecia, 2007: con temperature di oltre 40 gradi, oltre 170 incendi scoppiarono nel sud del Peloponneso, uccidendo complessivamente 65 persone. Molte le vittime intrappolate nelle loro auto.

* California, Usa, 2008: una stagione di incendi considerata una delle più devastanti degli ultimi decenni, innescata forse da fulmini, distrusse 6 mila km quadrati di vegetazione e molte abitazioni: 23 i morti.

* Victoria, Australia, febbraio 2009: 400 incendi, favoriti da temperature di 46 gradi e venti fino a 100 km orari, divorarono oltre 4.000 km quadrati. Almeno 220 i morti, 173 in un solo giorno di sabato. Ribattezzato Black Saturday Bushfires.

* Monte Carmel, Israele, 2010: il peggiore incendio nella storia di Israele, pare innescato per errore da un bambino, uccise 41 persone e provocò lo sgombero di 12.000 persone, con interi villaggi distrutti.

* Arizona e New Mexico, Usa, 2011: partito dall'area naturale di Bear Wallow, forse a causa di un falò da campeggio, uccise almeno 16 persone e distrusse una settantina di abitazioni.

* Indonesia, 2015: una colossale serie di incendi innescata dalle cause più varie, dalla negligenza al dolo, ha devastato 21.000 km quadrati di foresta tropicale, habitat per molte specie rare, fra cui gli oranghi. Almeno 19 i morti e mezzo milione di intossicati dal fumo, che si diffuse in larghe aree del sud-est asiatico.

