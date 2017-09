Irma declassato, ma imprevedibile

L'uragano Irma, che in queste ore si sta abbattendo sulla Florida, è stato declassato a categoria 2 mentre il suo epicentro si avvicina alla città di Naples. La sua traiettoria è imprevedibile e a più riprese ha sfidato le previsioni. Nuovamente sembra adesso tornare a virare verso est, in direzione Orlando, mentre fino ad ora tutte le indicazioni lo davano in viaggio verso Tampa.

Sono al momento oltre 3,3 milioni le persone rimaste senza elettricità in Florida. Lo riferiscono le autorità locali, sottolineando che quasi un milione di utenti sono senza corrente nella sola contea di Miami-Dade e il numero è destinato a crescere in tutto lo Stato. La Florida conta in tutto sette milioni di utenti.

Intanto si è appreso che è intatta la casa-museo di Ernest Hemingway a Key West. Lo ha detto alla Nbc il curatore della dimora storica, Dave Gonzales, che ha inoltre confermato "sono salvi i 54 gatti" che la abitano. Sarebbero discendenti dal gatto di Hemingway, 'Snow White'. A dimostrarlo il fatto che molti tra loro hanno sei dita, un tratto genetico ereditato da Snow White che era a sua volta un gatto polidattile, così detto in quanto possiede un numero di dita superiore al normale nelle zampe a causa di un'anomalia fisica congenita. Gonzales ha inoltre riferito che al momento non vi è elettricità, acqua corrente o servizio internet.

Sul fronte politico, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato in queste ore lo 'stato di disastro' per la Florida e ha ordinato aiuti federali per i soccorsi e il recupero dalla devastazione portata dall'uragano Irma. Lo rende noto la Casa Bianca.

In particolare la decisione del presidente sblocca fondi federali per gli individui che hanno subito danni in nove contee. L'impiego dei fondi e' vario e può riguardare, per esempio, accoglienza temporanea o riparazioni di abitazioni o prestiti agevolati per coprire le perdite non coperte da assicurazioni.

(Ats)