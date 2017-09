Irma lascia la Florida al buio

Sale il bilancio dei morti dell'uragano Irma negli Stati Uniti, declassato ora a tempesta tropicale: Oltre a sette vittime in Florida, si contano due morti in Georgia e uno anche in Sud Carolina.

Intanto in Florida 12,5 milioni persone sono senza elettricità dopo il passaggio dell'uragano Irma: secondo una stima dei servizi di emergenza, il 62% dei clienti è in blackout. Un terzo delle persone interessate vive nella Florida del sud. Nel frattempo anche in Alabama è dichiarato lo Stato di emergenza. La compagnia aerea americana Delta ha cancellato ieri 1100 voli nel suo hub di Atlanta, in Georgia. Lo riporta la CNN.

In Georgia un sessantaduenne che stava salendo su una scala è morto sotto le macerie del tetto del suo capanno, spazzato dal vento. Un altro uomo di 50 anni è morto alla periferia di Atlanta dopo che un albero è caduto sulla sua casa.

In Carolina del Sud un cinquantasettenne è stato ucciso dai rami di un albero mentre rimuoveva i detriti fuori della sua abitazione.

(Ats)