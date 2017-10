A Ishiguro il Nobel per la letteratura

Nato a Nagasaki, ma naturalizzato britannico è l'autore di "Non lasciarmi" e "Il gigante sepolto", uscito nel 2015 dopo dieci anni di silenzio.

È stato assegnato allo scrittore di origine giapponese, naturalizzato britannico, Kazuo Ishiguro il Premio Nobel 2017 per la Letteratura. Ishiguro è stato premiato perché "nelle sue novelle di grande forza emozionale ha scoperto l'abisso sotto il nostro illusorio senso di connessione con il mondo", si legge nella motivazione ufficiale.

Nato a Nagasaki l'8 novembre 1954. Quando a sei anni arrivò in Gran Bretagna con la famiglia, il soggiorno che doveva essere temporaneo si trasformò in definitovo. Si laureò nel 1978 in letteratura e filosovia e vive attualmente a Londra.

Con il romanzo "Non lasciarmi", da cui è tratto l'omonimo film di Mark Romanek (2010), vince nel 2005 il Premio Alex.

Nel 2015, dopo 10 anni di silenzio, Ishiguro scrive "Il gigante sepolto". Un romanto mitologico, sulle orme di Tolkien, ambientato della Britannia del V secolo con orchi, draghi e giganti.

(Red/Ats)