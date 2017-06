Israele e Palestina per trattative di pace?

Si torna a parlare di un possibile incontro a tre, il prossimo mese a Washington, tra il presidente americano Donald Trump, il premier Benyamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen per rilanciare le trattative di pace. Il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman ha sottolineato che " negli ultimi sette anni mai come ora si è stati vicini ad un accordo".

La notizia dell'incontro è stata riferita da Canale 20 della tv ma per ora non è stata confermata dall'ufficio di Netanyahu. A fare da sfondo alla novità c'è anche la dichiarazione di Muhammad Mustafa, alto esponente di Ramallah, secondo il quale i palestinesi sono disponibili a non porre come precondizione del riavvio negoziale il congelamento degli insediamenti ebraici. "Questa volta non abbiamo fatto delle colonie - ha detto alla Bloomberg, ripresa dai media israeliani - il tema in anticipo. Pensiamo che sia meglio per tutti noi dare alla nuova amministrazione (Usa) una possibilità di successo".

"Non siamo mai stati così vicini ad un accordo", ha detto Lieberman a Canale 2, aggiungendo subito dopo di sperare che Israele "tragga profitti da questa possibilità". Secondo il ministro della difesa la possibilità di un nuovo accordo è dovuta sia a Trump sia al nuovo chiarimento tra gli stati arabi che il problema "non è Israele". "Se arriva qualcuno e mette sul tavolo un accordo con tutte le nazioni arabe moderate che includa l'apertura di ambasciate, di affari commerciali e voli diretti , questo - ha spiegato - guadagnerebbe la maggioranza alla Knesset".

Di un possibile incontro a tre si era già parlato alla vigilia della visita di Trump nella regione, ma l'appuntamento non fu poi confermato e il presidente Usa ha visto separatamente sia Abu Mazen sia Netanyahu. La disponibilità palestinese a non mettere precondizioni - in questo caso il congelamento delle costruzioni ebraiche in Cisgiordania - alla ripresa del negoziato, potrebbe portare, secondo i media, ad una svolta nello stallo delle trattative.

