Israele-Palestina: nessun cambio di rotta

Lo hanno definito il conflitto più antico del Medio Oriente, e non a torto. Quello tra Israele e Palestina sembra essere un dissidio eterno. Proprio per questo lo scorso fine settimana è stato dedicato - da Roma a Parigi - al delicato tema.

Nella capitale italiana, infatti, si è tenuto l’atteso incontro tra papa Francesco e il presidente palestinese Abu Mazen. Il colloquio è stato anche l’occasione per l’inaugurazione della nuova ambasciata palestinese presso la Santa Sede, vicinissima al colonnato del Bernini.

L’Ambasciata è stata aperta in virtù dell’Accordo bilaterale firmato nel 2015 in cui il Vaticano ha riconosciuto lo Stato della Palestina. Uscendo dai 23 minuti di colloquio con il Papa, Abu Mazen ha dichiarato che le prospettive di pace soffriranno se il presidente eletto Donald Trump sposterà davvero (come ventilato) l’ambasciata di Washington in Israele a Gerusalemme. «Aspettiamo a vedere se accadrà. Se accadesse non aiuterebbe la pace e noi speriamo che non accada», ha dichiarato il leader palestinese ai giornalisti.

La promessa di Trump di spostare l’ambasciata cambierebbe decenni di politica estera americana. Sia Israele che i palestinesi che stanno cercando di creare un loro Stato indipendente, reclamano entrambi Gerusalemme come loro capitale .

Le amministrazioni americane che si sono succedute hanno fin qui sostenuto che lo status della città dovrebbe essere negoziato. E anche il Vaticano si è sempre espresso per uno status speciale della città che Israele ha dichiarato la sua “unita ed eterna Capitale” e che è un luogo sacro sia per gli ebrei, sia per i cristiani e sia per i musulmani. Il Vaticano che ha la sua ambasciata presso Israele a Jaffa, appoggia la soluzione dei due Stati per Israele e Palestina che è stata riaffermata dall’ONU nella recente risoluzione contro l’insediamento delle colonie, proprio perché danneggia questa prospettiva. Proprio questo è stato uno dei temi al centro, ieri a Parigi, della Conferenza internazionale per la pace in Medio Oriente.

Una conferenza di pace senza però i due protagonisti: Israele e Palestina.

Al termine dei lavori, gli oltre 70 Paesi rappresentati hanno sottoscritto una dichiarazione comune in cui si rinnova l’appello a Tel Aviv e ai palestinesi perché restaurino il loro impegno per un accordo di pace che preveda la soluzione a due Stati ed evitino azioni unilaterali.

Riferendosi, in quest’ultimo caso, soprattutto alla costruzione da parte di Israele di nuovi insediamenti per i propri coloni nei territori occupati. Il nodo dell’ipotizzato trasferimento dell’Ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme non è stato alla fine inserito nella dichiarazione finale.

Nella conferenza stampa finale, il ministro degli Esteri, Jean-Marc Ayrault, ha parlato di una dichiarazione che rappresenta una «mano tesa» ai due Governi, quello di Benyamin Netanyahu - che ha accusato questa conferenza di rappresentare «un passo indietro» e di essere «futile» - e quello di Abu Mazen, che era invece più che disponibile a partecipare ma che, per non irritare ulteriormente il Governo israeliano, si è fatto in modo che non fosse presente nei locali del Centro conferenze del Quai d’Orsay bensì in un altro edificio.

La dichiarazione finale ricalca, grosso modo, quella stilata il 6 gennaio scorso in una preconferenza con alti funzionari e sherpa.

E immaginata lo scorso giugno, in una prima edizione di questa conferenza, con un numero molto inferiore di partecipanti.

Ieri, all’ultimo momento, è saltata anche la presenza del nuovo segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, che si è fatto rappresentare dall’inviato speciale ONU per il Medio Oriente, Nickolay Mladenov.

Presenti invece sia il segretario di Stato USA uscente, John Kerry, sia l’alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Federica Mogherini.

La Conferenza di Parigi era stata convocata per rianimare un processo di pace che, agli occhi di Parigi, sta stagnando, e al quale farebbero ombra soprattutto la situazione siriana e quella più in generale dei territori in mano all’ISIS in tutto il Medio Oriente.

Il timore di Israele e Stati Uniti - stavolta concordi nella contrarietà ad inserire nella dichiarazione finale il nodo di Gerusalemme, il segretario USA John Kerry si è opposto in modo piuttosto netto e duro alla cosa - era che un documento troppo sbilanciato diventasse la base di discussione prevista oggi a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’UE e soprattutto che desse sostanza a un’ipotetica «dichiarazione» dell’altrettanto imminente riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che avrebbe potuto fare proprio il documento uscito dalla conferenza di ieri.

Un’eventualità che la diplomazia ha preferito evitare. Soprattutto a cinque giorni dall’insediamento di Trump alla Casa Bianca, un evento che ha pesato in modo determinante su un appuntamento già considerato soltanto simbolico come quello di Parigi.

(ma.simi)