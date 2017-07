Israele: sei vittime negli scontri

Annunciata da giorni, la “Giornata della collera” palestinese contro le nuove misure di sicurezza israeliane sulla Spianata delle Moschee ha visto venerdî nuovi picchi di violenza: tre adolescenti uccisi e centinaia di feriti sono il tragico bilancio di ore di duri scontri. Una giornata drammatica, che in serata ha visto poi l’uccisione a coltellate di tre israeliani, 2 uomini e una donna, e il ferimento di un quarto, da parte di un palestinese riuscito ad infiltrarsi in una abitazione nella colonia di Halamish, nei pressi di Ramallah, in Cisgiordania. Sempre in serata il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che congelerà i contatti a tutti i livelli con Israele. La miccia delle violenze è stata accesa una settimana fa, quando tre arabi israeliani hanno ucciso due agenti di polizia, per poi essere abbattuti a pochi passi dalla Moschea al-Aqsa. In una reazione a caldo Israele ha allora installato metal detector agli accessi principali: un grave cambiamento dello status quo per il Waqf, l’ente per la protezione dei beni islamici.