"Israele vuole la pace"

Così il premier israeliano Netanyahu nell'incontro con Trump, in visita nel Paese. Il presidente USA si è poi recato al Muro del Pianto: una prima per un inquilino della Casa Bianca.

"Grazie per la sua storica visita in Israele che avviene nella sua prima missione all'estero": così il premier israeliano Benyamin Netanyahu nel suo discorso di benvenuto al presidente Donald Trump, aggungendo che "Israele cerca la pace".

Dal canto suo l'inquilino della Casa Bianca ha affermato, appena giunto nel Paese, che l'America "ama e rispetta Israele", con il quale ha "un legame indissolubile".

"Non concederemo mai l'arma nucleare all'Iran"

Trump ha incontrato anche il presidente presidente israeliano Reuven Rivlin, davanti al quale ha dichiarato che "Usa e Israele possono dichiarare a una voce che all'Iran non sarà mai, mai, mai concesso di avere un arma nucleare. L'Iran deve smettere di addestrare e finanziare i gruppi terroristici e le milizie". Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto che "c'è un profondo consenso nel mondo" su questo, "incluso nel mondo musulmano".

Riferendosi al suo viaggio in Arabia Saudita, Trump ha detto: "Re Salman pensa in modo intenso e, posso dirvelo, gli piacerebbe molto vedere la pace tra israeliani e palestinesi". "Molti leader musulmani - ha continuato - hanno espresso la loro determinazione nella volontà di aiutare a mettere fine al terrorismo e alla diffusione della radicalizzazione. C'è una crescente consapevolezza tra i vostri vicini arabi di avere una causa comune con voi su questa minaccia posta dall'Iran".

Visita al Muro del Pianto

Successivamente Trump si è recato al Muro del Pianto, in forma privata: egli diventa così il primo presidente statunitense a recarsi in veste ufficiale presso il luogo sacro dell'ebraismo. Prima di lui nessun altro presidente americano in carica ha fatto tappa nel luogo: a visitarlo sono stati in molti, da Bush a Clinton a Obama, ma nessuno di loro durante il mandato alla Casa Bianca.

Oltre a questo va tenuto presente - come hanno ricordato molti analisti e commentatori parlando di "visita storica" - che il Muro (Kotel in ebraico), come tutta la Città Vecchia, si trova nella parte est di Gerusalemme, quella che Israele conquistò durante la Guerra dei 6 giorni del 1967 (di cui si ricordano i 50 anni nei prossimi giorni) e che la Comunità internazionale non considera nella sovranità dello Stato ebraico.

(Red/Ats)