Italia colpita da neve e gelo

L'Italia è nella morsa del gelo: Bari si è svegliata con la neve questa mattina e in Puglia continua infatti l'ondata di maltempo che da ieri imperversa nel Sud.

A causa della neve è ancora bloccato dalla serata di ieri sulla statale Appia, tra Laterza (in provincia di Taranto) e Matera (nella regione della Basilicata), un pullman con alcune decine di turisti di Taiwan che dopo aver visitato Matera rientravano in Puglia. I soccorsi non sono riusciti a raggiungere il pullman. Nella zona la neve ha infatti raggiunto anche i due metri di altezza: la polizia stradale e i vigili del fuoco sono riusciti a dare ristoro a undici automobilisti in difficoltà.

Neve anche a Lecce e in numerosi comuni del Salento, dove era dal 2001 che non si vedevano scenari simili con le spiagge innevate. La precipitazione ha invaso strade statali e provinciali provocando in alcuni casi interruzioni della circolazione delle automobili. Nel Barese particolarmente difficile la situazione ad Altamura: il comune, a causa della neve, non è raggiungibile in alcun modo. Per tutta la notte sono stati prestati soccorsi a persone rimaste bloccate sulle strade provinciali non più percorribili. Sono interdette al traffico le statali 100 e 96. Strade bloccate anche nelle zone dei comuni di Altamura, Santeramo, Cassano, Gioia del Colle. La A14 è percorribile con catene. L'Aeroporto è attualmente regolarmente aperto dopo che ieri, a causa del maltempo, erano saltati tre voli. Due traghetti provenienti dall'Albania e diretti al porto di Bari registrano ritardi.

Bufera di neve anche nel Tarantino, dove i comuni maggiormente colpiti sono quelli di Castellaneta e Laterza. Numerose strade sono bloccate. Tre gradi sotto zero nella notte nel Foggiano. Problemi di circolazione sulle strade, a causa del ghiaccio e della neve, sul Gargano.

In 20 bloccati sull'Etna

Una ventina di persone sono rimaste bloccate a Piano Vetore, a 1'600 metri di quota sull'Etna, a causa della neve caduta copiosa e il ghiaccio presente sulla strada che rende impossibile il rientro a casa. Sul posto stanno operando militari del soccorso alpino della guardia di finanza, volontari e addetti dell'ex Provincia di Catania. Alcuni dei turisti sono stati già condotti nella caserma delle Fiamme gialle di Nicolosi. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dal forte vento, con raffiche vicine ai 100 km/h, e la bassa temperatura che ha toccato i - 11 gradi.

Almeno due morti per il freddo

Un tunisino di 72 anni, senza fissa dimora, è morto per un malore o per annegamento nelle acque del porto di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Da tempo non viveva più nella cittadina marchigiana, ma ogni tanto tornava a trovare gli amici, e, sia d'estate sia d'inverno, si fermava a dormire a bordo di una delle barche da pesca ormeggiate nello scalo, dove anche lui aveva lavorato.

Fra le ipotesi, quella ieri notte sia caduto accidentalmente in mare, o abbia avuto un malore: la temperatura rigida dell'acqua non gli ha dato scampo. Il corpo è stato recuperato stamani dagli uomini della Capitaneria di porto e, dopo un prima ispezione cadaverica effettuata sul posto dal medico legale, trasferito nell'obitorio dell'ospedale Madonna del Soccorso.

Il freddo è stato fatale anche al nord per un pensionato di 81 anni di Capriano (Monza), trovato morto a ridosso del fiume Bevera a Briosco, non lontano da casa sua, in Brianza. L'uomo, da tempo malato di Alzheimer, era scomparso nel tardo pomeriggio di ieri dal proprio domicilio. Si era allontanato con indosso solo un maglione e le ciabatte, senza avvisare nessuno. Ha probabilmente perso l'orientamento e, col sopraggiungere del buio, non è riuscito a rientrare. Secondo quanto riferito dai soccorritori, è morto per ipotermia.

(Red/Ats)