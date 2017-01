Italia, il "Jobs Act" non si tocca

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito del referendum sull’articolo 18 proposto dalla Cgil che puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act del governo Renzi allo Statuto dei lavoratori e a reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa. Sono stati ammessi, invece, il quesito sui voucher e quello sulla responsabilità in solido appaltante-appaltatore: qualora fosse raggiunto il quorum e dovessero vincere i sì, verrebbero rimesse in discussione le politiche del lavoro degli ultimi 15 anni tutte orientate alla massima flessibilità.

Tre ore di udienza

La sentenza è arrivata dopo un’udienza a porte chiuse sui tre referendum abrogativi sui quali la Cgil aveva raccolto 3,3 milioni di firme. Le motivazioni del sindacato sono quindi state accolte solamente in parte. Durante l’udienza, durata circa un’ora e mezza, l’Avvocatura dello Stato, rappresentata dal vice avvocato generale Vincenzo Nunziata, aveva ribadito l’inammissibilità dei referendum, come già rilevato nelle memorie presentate per conto di Palazzo Chigi nei giorni scorsi. La Corte ha ritenuto tuttavia che solo quello sull’articolo 18 non fosse ammissibile.