In Italia prima fumata nera alla Camera

In Italia, prima fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Anzi, nelle urne di Montecitorio è arrivata una valanga di schede bianche.

Dalle 17, la seconda votazione per la quale (come per la terza) il regolamento abbassa il quorum ai 2/3 dei votanti, contando anche le schede bianche. L'esito tuttavia non si prevede diverso.

Al Senato, invece, è appena cominciato il primo voto. Le ultime due ore, infatti, sono servite alla riunione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

(Ats)