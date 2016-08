Italia, si aggrava il bilancio del terremoto

A seguito del decesso dell'uomo ricoverato presso l'ospedale di Perugia e proveniente da Arquata, il bilancio delle vittime del terremoto del centro Italia, comunicato dalle Prefetture di Rieti e Ascoli Piceno, è salito al momento a 291: 230 ad Amatrice, 11 ad Accumoli e 50 ad Arquata del Tronto. Lo rende noto la Protezione civile italiana.

Oggi i funerali delle vittime marchigiane

Sono iniziati poco dopo le 11.30 ad Ascoli Piceno i funerali di una parte vittime del sisma che ha colpito l'Italia centrale. Alle esequie, celebrate dal vescovo monsignor Giovanni D'Ercole, sono presenti diverse autorità, tra le quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier italiano Matteo Renzi.

Oltre ai parenti delle persone che hanno perso la vita nel terremoto del 24 agosto, è accorsa moltissima gente della zona che voleva porgere l'estremo saluto alle vittime.

Il sindaco di Aquata del Tronto Aleandro Petrucci ha fatto sapere che successivamente le salme marchigiane torneranno nei cimiteri delle frazioni di Pescara e Capodacqua: "I famigliari - ha spiegato - vogliono i loro cari nei nostri cimiteri per averli vicini e perché vogliono che qui rinascano le loro case".

Bandiere a mezz'asta

I tricolori e le bandiere dell'Europa esposti sugli edifici pubblici sono oggi a mezz'asta su tutto il territorio italiano in concomitanza con i funerali solenni. Lo ha disposto la presidenza del Consiglio dei ministri, che ha proclamato per oggi il lutto nazionale.

14 vittime da identificare

Su un numero totale di 239 corpi su cui il team specializzato nell'attività di riconoscimento vittime ha operato nella zona del sisma ad Amatrice, risultano ad oggi identificate 225 persone.

Per altri 14, invece, si attende ancora un'identificazione: nello specifico, per 9 di loro c'è un nome presunto e si aspetta il riconoscimento da parte dei familiari, mentre per 5 non c'è alcuna identificazione e si è proceduto al prelievo di un campione per l'esame del Dna. È quanto riferisce il tenente colonnello del Reparto investigazioni scientifiche di Roma, Andrea Berti, che fa parte del team.

