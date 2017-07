Da Johnson altro "no" per Charlie

Il ministro degli esteri britannico ha risposto al ministro Alfano che il piccolo Charlie Gard non potrà essere trasferito al Bambino Gesù di Roma per motivi legali.

Il piccolo Charlie Gard non può essere trasferito all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, pronto ad accoglierlo ed assisterlo, recependo le parole di papa Francesco. Il ministro degli esteri britannico Johnson in una telefonata con l’omologo italiano Alfano si è detto “grato per la proposta dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ma ragioni legali non consentono lo spostamento del piccolo".

È di martedì l’anticipazione del Great Ormond Street Hospital di Londra, il quale aveva già risposto che il trasferimento non è possibile da un punto di vista legale, sulla base delle sentenze, ha riferito Mariella Enoc, presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, a margine della presentazione della Relazione sanitaria e scientifica 2016 presso la Pontificia Accademia delle Scienze.

Il cardinal Parolin: faremo il possibile

"La Santa Sede farà il possibile per superare gli ostacoli legali che non consentono il trasferimento del piccolo Charlie Gard". Lo ha detto il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, che ha inoltre spiegato che "è importante offrire tutta l'accoglienza" al piccolo Charlie e ai suoi genitori "perché proseguano le cure".

Il sostegno internazionale perché il piccolo sia mantenuto in vita cresce.

