Juncker non si ripresenterà nel 2019

L'attuale presidente lussemburghese della Commisione eurpea non correrà per un secondo mandato.

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha annunciato oggi in un'intervista a una radio tedesca che non si ripresenterà per un secondo mandato nel 2019. Juncker è alla testa della Commissione UE dal primo novembre 2014.

Il suo mandato ha una durata di cinque anni e potrebbe essere rinnovato una volta.

(Ats)