Juncker: "Serve una flessibilità intelligente"

L'Unione europea "non è in gran forma" e si può parlare di "crisi esistenziale". Lo ha detto stamane il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker alla plenaria di Strasburgo, in apertura del suo discorso sullo stato dell'Unione.

Così Juncker: "Un anno fa avevo detto che la situazione nell'Unione europea lasciava a desiderare, non c'era abbastanza Europa e non c'era abbastanza unione nella Ue. A un anno di distanza questa constatazione in Europa resta. La Ue non è un gran forma. Sono cambiate tante cose. Possiamo parlare di crisi esistenziale".

La disoccupazione "è ancora troppo alta", "l'Europa non è abbastanza sociale, questo lo dobbiamo cambiare" quindi "lavoreremo al pilastro dei diritti sociali", ha detto Juncker. E se anche la situazione dei debiti resta alta, essi si sono ridotti e questo "dimostra che il Patto di stabilità ha suo effetto, ma non deve diventare patto di flessibilità: deve diventare un patto applicato con flessibilità intelligente", ha aggiunto. Juncker ha anche affrontato la questione Brexit. "Noi rispettiamo e allo stesso tempo ci rammarichiamo della decisione del Regno Unito, ma la Ue in sé non è a rischio", ha affermato, aggiungendo che "saremmo felici se la richiesta di lanciare l'articolo 50 avvenisse il prima possibile".

Juncker ha poi lanciato un rimprovero ai governi: "Tenere un discorso europeista qui non è così difficile, ma tutti devono fare discorsi europeisti nei loro parlamenti nazionali. Dire sì con entusiasmo a Bruxelles e poi fare finta di non aver partecipato è il contrario di quello che definisco coerenza. Non dobbiamo più menare per il naso i cittadini europei. Li dobbiamo guardare negli occhi: sono stufi di lotte interne e menzogne. Si aspettano risultati e attuazione di quanto decisivo".

E ha proseguito: "Propongo un programma positivo per i prossimi 12 mesi, che saranno decisivi, se vogliamo superare le divisioni tra est e ovest che si sono aperte in questi ultimi mesi. Li dobbiamo superare se vogliamo dimostrare al mondo che l'Europa esiste".

Terrorismo: un sistema di informazione sui viaggi

Entro novembre la Commissione europea proporrà un sistema europeo di informazione sui viaggi in funzione antiterrorismo. "Ogni volta che uno entra in Ue sarà registrato, luogo, data e motivo dello spostamento" ha spiegato Juncker, in modo che "questo nuovo sistema automatico ci dirà chi è autorizzato a viaggiare in Ue, prima che arrivi in Ue".

(Red/Ats)