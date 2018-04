Kim si prepara all'incontro con Trump

A un importante evento del Partito dei Lavoratori, il leader nordcoreano ha discusso dei colloqui in corso con gli Stati Uniti e sull'incontro a maggio o inizio giugno.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha discusso dei colloqui in corso con gli Usa a un importante evento del Partito dei Lavoratori, in quella che è la prima menzione ufficiale del tema fatto dai media di Pyongyang.

L'occasione, ha riferito oggi la Kcna, è maturata grazie alla riunione del Politburo del Comitato centrale riunitosi lunedì in cui Kim "ha fatto una profonda analisi e valutazione dell'orientamento degli sviluppi delle relazioni attuali tra Nord e Sud e delle prospettive del dialogo tra la Corea del Nord e gli Usa".

Il dispaccio dell'agenzia Kcna è maturato all'indomani dell'affermazione del presidente Donald Trump sull'incontro con Kim a maggio o agli inizi di giugno, in quello che sarebbe il primo summit tra i leader dei due Paesi, esprimendo la speranza e la fiducia di poter raggiungere un accordo sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Kim, nella riunione del Politburo, ha menzionato pure "il summit tra Nord e Sud e i relativi colloqui che saranno tenuti il 27 aprile alla 'House of Peace', nella parte del villaggio di Panmunjom in territorio del Sud".

Anche sotto questo aspetto, si tratta della prima volta che i media di Pyongyang confermano data e luogo del terzo vertice tra i leader delle Coree, dopo quelli tenuti entrambi a Pyongyang nel 2000 e nel 2007. Panmunjom è il villaggio di confine dei grandi eventi intercoreani, a partire dall'armistizio firmato per porre fine alla sanguinosa guerra del 1950-53, al quale non ha fatto seguito un trattato di pace che lascia formalmente i due Paesi ancora in guerra.

(Ats)