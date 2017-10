La Catalogna sospende l'indipendenza

Questo per "avviare il dialogo, perchè in questo momento serve a ridurre la tensione", come ha dichiarato il presidente catalano Puidgemont alla seduta in Parlamento.

"Come presidente della Generalitat, assumo il mandato perché la Catalogna si converta ad una Repubblica indipendente". "Il governo della Catalogna sta facendo un gesto di responsabilità e generosità: se nei prossimi giorni tutto il mondo agirà con la stessa responsabilità, tutto si potrà svolgere con calma e nel rispetto dei cittadini". La Catalogna "sospende la dichiarazione di indipendenza per avviare il dialogo, perché in questo momento serve a ridurre la tensione". Lo ha affermato il presidente catalano nel suo discorso in Parlamento.

Carles Puigdemont ha fatto ingresso nell'emiciclo del parlamento di Barcellona con un'ora di ritardo. Il rinvio è stato deciso dopo che alle 18 la presidente dell'assemblea Carme Forcadell ha ricevuto due richieste: una di Puigdemont che chiedeva un rinvio di un'ora e un'altra dei capigruppo di Pp e Ciudadanos che chiedevano una sospensione della seduta. Forcadell ha convocato una riunione dell'ufficio di presidenza e della giunta dei capigruppo per esaminare le due richieste

"Abbiamo visto una situazione estrema"

"Sono qui dopo il risultato del referendum del primo ottobre per spiegare le conseguenze politiche che ne derivano. La Catalogna è un affare europeo. È un momento critico e serio e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità per eliminare la tensione e non incrementarla". Lo ha detto il presidente catalano Carles Puigdemont nel suo intervento al parlamento di Barcellona. "Abbiamo visto una situazione estrema, è la prima volta nella storia della democrazia europea che una giornata elettorale" si snoda "tra le violenze della polizia".

"Ringrazio chi ha reso possibile la consultazione"

Nonostante gli sforzi per far saltare il referendum, "voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso si realizzasse. Chi ha votato sì, chi ha votato no, chi ha votato scheda bianca. Tutti hanno reso possibile" la consultazione. Così il presidente nel suo intervento al Parlamento di Barcellona.

"Siamo parte di uno stesso popolo"

"Siamo parte di uno stesso popolo, e dobbiamo continuare ad essere tale, succeda quel che succeda", ha aggiunto il presidente catalano. "Ovviamente non saremo sempre d'accordo su tutto", ha proseguito Puigdemont, "quella che andrò a illustrare non è una mia decisione personale, ma il risultato del referendum dell'1 ottobre. L'orrore per le immagini di violenze alle urne rimane negli occhi tutti, le hanno viste in tutto il mondo" ma "più di 2 milioni di persone sono uscite da casa e sono andate a votare, anche se non sappiamo quante non sono riuscite a votare".

La Catalogna è stata umiliata quando ha tentato di modificare il suo statuto "rispettando la Costituzione". Lo ha detto il presidente catalano Carles Puigdemont, ricordando il testo di modifica dello statuto "tagliato" e "modificato" per due volte, tanto da diventare "irriconoscibile". Il risultato è stata "un'umiliazione".

