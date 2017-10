La Catalogna vota, la Polizia interviene

Ore 9 precise: sono cominciate a quell'ora, e in un clima di crescente tensione, le operazioni di voto in Catalogna. La Polizia nazionale ha fatto irruzione in alcuni seggi sequestrando le urne e sparando proiettili di gomma. Al momento la TV pubblica segnala anche 3 feriti gravi.

Le operazioni di voto sono dunque iniziate in diversi collegi elettorali in Catalogna, ma in molti altri la Polizia spagnola è intervenuta, dopo che i Mossos d'Esquadra (la Polizia catalana) non si sono attivati dimostrando de facto il loro appoggio alla causa catalana.

La Polizia anti-sommossa spagnola è per esempio penetrata nel seggio elettorale dove era previsto votasse il presidente catalano Carles Puigdemont a Girona, sfondando le porte che erano state chiuse dai cittadini presenti. Gli agenti hanno fatto irruzione all'interno accolti dal grido "Voterem" degli elettori, che hanno poi iniziato a cantare Els Segadors, l'inno nazionale catalano. Le urne e le schede sono state portate via dai volontari catalani. (ats)