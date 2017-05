La CDU sbanca e punta su Berlino

Un altro muro abbattuto, un’altra vittoria schiacciante. LA CDU tedesca, il partito cristiano-democratico di Angela Merkel, sta veramente collezionando punti su punti: ieri infatti ha vinto le elezioni regionali in Nord Reno-Westfalia (o Renania -Westfalia), roccaforte storica del partito social-democratico SPD. Nel Land la CDU-CSU ieri sera a scruniti quasi ultimati era in netto vantaggio con il 34,5% dei consensi. L’SPD avrebbe invece ottenuto il 30,5: un vero tracollo. Il Nord Reno-Westfalia è, con 18 milioni di abitanti, il più popolato Land tedesco, cuore industriale della Germania che include città come Colonia e Dusseldorf e il bacino industriale della Ruhr. Il voto quindi era considerato decisiovo per capire come andranno le elezioni di settembre. Qualche indicazione è arrivata: la CDU ha vinto, l’SPD ha perso. I Liberali avrebbero ottenuto il 12%, Alternative für Deutschland il 7,5%, i Verdi il 6%, Die Linke 5, i Pirati 1%. Con questi risultati, la coalizione rosso-verde uscente non potrebbe governare nei prossimi cinque anni.

I socialdemocratici lasciano sul terreno infatti quasi 9 punti rispetto a cinque anni fa, schiacciati dai cristiano-democratici guidati a livello regionale da Armin Laschet, che grazie ad una rimonta spettacolare rispetto ai sondaggi anche solo di poche settimane fa, ha conquistato la poltrona di governatore. «È una buona giornata per il Nord Reno-Westfalia. Abbiamo ottenuto i due risultati che avevamo: mandare via la coalizione rosso-verde e avere la CDU come primo partito nel Land. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Abbiamo vinto», ha commentato a caldo Laschet. Toni molto diversi sono stati usati invece da Hannelore Kraft, la governatrice socialdemocratica del Land di Duesseldorf che si è dimessa sia dalla leadership regionale sia dalla vicepresidenza del partito. «Mi assumo la responsabilità del risultato, e mi dimetto dalla presidenza dell’SPD del Nord Reno-Westfalia e dalla vicepresidenza del partito. Le dimissioni hanno effetto immediato». Le ha fatto eco Martin Schulz, ex presidente del Parlamento UE oggi in lizza come cancelliere per le elezioni di settembre: «Così è: vinciamo insieme e perdiamo insieme. Non sono un mago. Queste elezioni ci dovranno far pensare a che cosa dobbiamo cambiare qui a Berlino», ha detto commentando la sconfitta. L’ennesima, visto che l’SPD ha già ceduto il posto alla CDU nel Saarland e nello Schleswig-Holstein, tradizionale feudo della sinistra.

«Abbiamo 17 mila nuovi iscritti, abbiamo convinto una sacco di persone che vale di nuovo la pena», ha aggiunto, mostrando di voler andare avanti. «Dobbiamo rendere questo Paese più giusto e difendere l’Europa dai populisti», ha concluso.

Un pericolo, quello dell’avanzata populista, che per ora sembra scongiurato.

Il voto di settembre

Le elezioni federali tedesche del 2017 per eleggere i membri del nuovo Bundestag, il Parlamento tedesco, si terranno il 24 settembre. Le precedenti elezioni si sono tenute nell’autunno del 2013, e hanno portato alla nascita di una coalizione di «larghe intese» tra i cristiano-democratici della Merkel e i social-democratici. La coalizione si è resa necessaria perché i due partiti che in campagna elettorale hanno sostenuto Merkel (la CDU e la CSU bavarese) non avevano ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi. Il Partito Liberal Democratico, che nella legislatura dal 2009 al 2013 era stato il partner di coalizione dei Cristiano-Democratici, nel 2013 non ha ottenuto alcun seggio nel Bundestag, per la prima volta nella sua storia. Una ipotetica coalizione tra i Social Democratici, i Verdi e il partito di sinistra Die Linke avrebbe raggiunto la maggioranza dei seggi, ma non fu costituita, anche per la contrarietà manifestata dai Verdi centristi rispetto ad un’intesa con Die Linke.

Ad oggi, l’esito delle elezioni parrebbe abbastanza scontato: la Merkel è infatti ancora molto popolare – così come il suo partito, dato intorno al 35 per cento – e l’economia tedesca è tornata stabile, con una crescita annua del PIL vicina al 2 per cento e una disoccupazione inferiore alla soglia considerata “fisiologica” del 5 per cento.

Nei mesi scorsi alcuni analisti hanno fatto notare che una serie di fattori potrebbero rendere comunque un po’ più incerto il risultato finale: fra questi l’aumento di consensi per l’AfD, il principale partito tedesco di destra radicale, che molti legano ad alcune scelte impopolari della Merkel fra cui l’accoglienza di quasi un milione di rifugiati siriani nel corso del 2015; la notevole popolarità di Schultz in Germania, forse causata dal fatto che negli ultimi anni si è tenuto alla larga dalla politica tedesca concentrandosi sul Parlamento Europeo; e infine la possibile ingerenza della Russia nella campagna elettorale, data praticamente per certa dall’intelligence tedesca, più o meno con le stesse modalità di quanto probabilmente avvenuto nell’ultima campagna presidenziale USA. L’effetto Schulz però sembra essere svanito, e il voto di ieri ha sancito l’eterno idilio tra il popolo tedesco e la sua Cancelliera. La strada per spodestare l’immarcescibile Merkel - al suo 4° mandato - torna ad essere molto in salita per l’SPD.

(Ma.Simi)