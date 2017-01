La CNN apre canale tv in Svizzera

La CNN lancerà in Svizzera un canale nazionale in inglese dedicato all'informazione finanziaria ed economica. Con sede a Zurigo e Ginevra, "CNNMoney Switzerland" inizierà a trasmettere nel secondo semestre 2017. Lo indicano oggi CNN International Commercial e MediaGo in una nota congiunta.

Il nuovo canale televisivo si rivolge soprattutto alla comunità di manager e dirigenti internazionali stabilitisi in nel Paese. Si tratta della prima piattaforma CNNMoney locale lanciata dalla catena televisiva americana.

Oltre all'attualità legata al mondo degli affari e delle aziende elvetiche, il canale proporrà una copertura - sempre in inglese - di temi sportivi, culturali e della meteo. I servizi saranno prodotti da due redazioni, una principale con sede a Zurigo e un'altra più piccola a Ginevra.

La scelta di lanciare questo prodotto in Svizzera è dovuta alla "forte concentrazione di multinazionali, di organizzazioni internazionali, di alte scuole e di sedi di associazioni sportive", ha indicato il Ceo di MediaGo Christophe Rasch in un'intervista pubblicata oggi da "Matin Dimanche". Tutto ciò rende la Svizzera "il terreno ideale per questo tipo di media". Gli operatori si rivolgono a un pubblico di circa "4 milioni di persone" in Svizzera. (ats)