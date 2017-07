La Costituente si installerà giovedì

Questo malgrado i dubbi sulla validità del voto in Venezuela. L'opposizione non intede cedere la sede del legislativo alla Costituente, delle quale non riconosce la legittimità.

L'Assemblea Costituente eletta ieri in Venezuela si istallerà giovedì prossimo nel cosiddetto Salone Ellittico del Palazzo Federale Legislativo, dove si riunisce l'Assemblea Nazionale, il Parlamento unicamerale del paese latinoamericano. Lo ha annunciato il canale pubblico di televisione Vtv.

Il presidente del Parlamento, Julio Borges, ha detto oggi stesso che l'opposizione - che controlla due terzi dei seggi nell'emiciclo - non intende cedere le sede del legislativo alla Costituente eletta ieri, di cui non riconosce la legittimità, avvertendo che si sta andando verso "uno scenario molto probabile di scontro violento".

La stretta di Maduro

Maduro va avanti con la sua Costituente. Malgrado i dubbi sulla legittimità delle elezioni di domenica, i morti che hanno segnato la giornata del voto - almeno 13 - l'opposizione che non accetta i risultati e la comunità internazionale che contesta la sua mossa, il presidente venezuelano sembra deciso a usare il nuovo organismo per disfarsi definitivamente dei suoi rivali politici.

Anzitutto, ha spiegato, deve crearsi una "commissione per la giustizia e la pace, con pieni poteri", per punire chi ha promosso "la violenza terrorista" nel paese, che potrà "sospendere l'immunità di chiunque lo meriti". "Alcuni finiranno in una cella, altri in un asilo psichiatrico", ha promesso. Per questo sarà necessario anche "ristrutturare la Procura Generale, dichiarare l'emergenza giudiziaria e commissariarla", ha aggiunto Maduro, mentre la folla gridava che "è giunta l'ora della traditrice", in allusione alla Procuratrice Luisa Ortega Diaz, ex chavista di ferro diventata avversario politico.

(Ats)