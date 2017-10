La firma sulla dichiarazione d'indipendenza

Il presidente catalano Carles Puidgemont ha firmato ieri sera la dichiarazione di indipendenza. Dopo di lui è toccato alla presidente dell'assemblea Carme Forcadell, al vicepresidente Oriol Junqueras e ai rappresentanti dei partiti della maggioranza di governo, hanno riferito media spagnoli.

"La dichiarazione che abbiamo firmato è la dichiarazione di indipendenza. Lo renderemo pubblica. Non include nessuna clausola di sospensione. La sospensione è politica, non è inclusa nel testo", ha affermato la Cup, l'ala sinistra del fronte indipendentista, stando a quanto scrive El Pais.

"Chiediamo che Puigdemont stabilisca pubblicamente un limite nei negoziati, proponiamo che sia un mese, ma siamo aperti ad ascoltare. Ciò che non possiamo dare è tempo illimitato, non può essere tirata per le lunghe e bloccare il processo indipendentista".

Riunione d'emergenza del Governo spagnolo

Intanto il Governo spagnolo ha deciso di convocare per oggi una riunione di emergenza. Lo ha annunciato la vice del premier Mariano Rajoy, Soraya Saenz de Santamaria, la quale ha spiegato che si terrà alle 9 di stamattina. La scorsa notte Rajoy è stato impegnato in colloqui con i principali leader politici dopo il discorso del leader catalano Carles Puidgemont.

"Nessuno può accettare una legge che non esiste, dare validità ad un referendum che non è avvenuto né appropriarsi della volontà di un popolo intero", ha aggiunto in un tweet la vicepremier iberica. "Il dialogo tra i democratici si svolge sotto la legge e non inventando le regole che favoriscano una parte rispetto all'altra", ha proseguito Saenz de Santamaria.

(Red/Ats)