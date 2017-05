La Francia ha scelto Macron

di Maria Acqua Simi

La Francia ha scelto - in maniera chiara e netta - il suo 25esimo presidente. Sarà infatti il giovane e brillante Emmanuel Macron, 39 anni, leader del partito En Marche!, a guidare il Paese fuori dalle difficoltà che hanno caratterizzato la vita dei francesi negli ultimi anni: crisi del debito, terrorismo, crisi dei migranti, politiche più o meno disastrose del presidente uscente François Hollande (che lascia l’Eliseo con l’indice negativo di popolarità più basso di sempre: al 17%).

Macron ha vinto, dicevamo, e lo ha fatto bene: con 29.307 seggi scrutinati su 35.496 il vantaggio su Marine Le Pen era del 64,2 per cento dei voti.

La stessa Le Pen – ferma al 35,7 per cento – ha riconosciuto la sconfitta con una telefonata a Macron e in un breve discorso pubblico. « «Gli elettori hanno scelto la continuità», ha detto in diretta tv, plaudendo comunque a un risultato «storico e di massa, i francesi hanno scelto un’alleanza di patrioti come prima forza all’opposizione»: 11 milioni di persone l’hanno votata.

«Porterò avanti la battaglia per quelli che vogliono scegliere la Francia, la sua sicurezza, la sua identità». «Il Front National deve rinnovarsi profondamente per essere all’altezza di questa opportunità storica» ha aggiunto, annunciando l’intenzione di «proporre di avviare una trasformazione del nostro movimento».

I due discorsi di Macron

Ma il discorso più atteso, questa, sera, è stato quello di Macron. Emozionato ma irrigidito, Macron ha parlato alla Francia prima dal suo quartier generale e poi, in tarda serata, dall'Eliseo. «Vorrei rivolgere un saluto repubblicano alla mia avversaria, cosciente delle divisioni che hanno portato a voti estremi. Conosco fratture sociali, impasse democratici, garantirò l’unità della Nazione. So che ci sono volti, uomini donne bambini, vite intere. Mi rivolgo a tutti voi, insieme. Siamo eredi una grande storia, dobbiamo trasmetterla ai nostri figli. La difenderò insieme all’Europa e alle sue speranze».Immediata la festa alla spianata del Louvre, dove si sono radunati i suoi fan: tantissimi i giovani. Macron non li ha delusi e alle 22.34 ha sceso la scalinata dell’Eliseo - l’inno alla gioia di sottofondo - per il primo vero discorso. «Grazie cari amici, per essere qui. Siamo in decine di migliaia. Grazie. Grazie di aver lottato con coraggio per il bene del Paese. Stasera ci siamo riusciti, la Francia ha vinto! Abbiamo compiuto un’impresa. Il cammino è inedito, ci dicevano che era impossibile. Non sapevano di cosa saremmo stati capaci. Grazie della fiducia, dell’impegno, grazie per i rischi che vi siete assunti. Non vi deluderò, dovrô essere all’altezza della vostra sfiducia e del vostro entusiasmo. Proteggerò la Repubblica francese. Vorrei dedicare un pensiero anche agli elettori che hanno votato Marine Le Pen, che esprime malcontento e rancore. Io farò del mio meglio nei cinque anni a venire affinché essi non abbiamo più ragioni per votare un partito estremista. Ma stasera io vedo solo il popolo francese. L’Europa e il mondo ci guardano e si aspettano la difesa strenua dei valori dell’Illuminismo, oggi minacciati. La difesa delle libertà oppresse. Il mondo si aspetta da noi giustizia, crescita, un nuovo umanesimo. Questo compito ci richiede audacia. questa audacia sarà la via maestra. La Francia deve stupire il mondo, ed è quello che farà. Io vi proteggerò di fronte alle minacce, combatterô per voi per migliorare la vostra vita. Rispetterò ciascuna e ciascuno. Riunirò il Paese. Voglio l’unità del nostro Paese. Renderò servizio al Paese con amore. Vive la France!». Resterà da capire come farà, essendo leader di un partito talmente giovane da non avere rappresentati in Parlamento.

Le reazioni internazionali

Ieri sera sono giunte immediate le reazioni internazionali. «La vittoria di Macron è una vittoria per una forte Europa unita, e per l’amicizia franco-tedesca» ha commentato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert in tedesco e in francese. Anche Theresa May, premier britannica, impegnata per quella Brexit che Macron ha apertamente criticato, ha rivolto «congratulazioni cordiali» al nuovo presidente e si è detta pronta a «lavorare insieme su una vasta gamma di priorità condivise». «Sono contento che i francesi abbiano scelto un avvenire europeo» ha scritto il presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker su Per il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk «i francesi che hanno scelto la libertà, l’eguaglianza e la fratellanza e hanno detto no alla tirannia delle fake news». «Evviva Macron, una speranza si aggira per l’Europa» ha commentato il premier italiano Paolo Gentiloni. «Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua grande vittoria oggi come nuovo presidente della Francia. Aspetto con ansia di lavorare con lui!» ha twittato invece il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il primo impegno pubblico di Macron sarà oggi al fianco del presidente Hollande all’Arco di Trionfo, per le celebrazioni dell’8 maggio, anniversario della vittoria degli Alleati sulla Germania nazista. Proprio Hollande ha chiamato ieri il suo ex ministro per «congratularsi vivamente» per l’elezione all’Eliseo. La sua «ampia vittoria» dimostra che «una grande maggioranza dei nostri concittadini ha voluto riunirsi intorno ai valori della Repubblica segnando il loro legame all’UE».