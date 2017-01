La furia della natura piega l'Italia

di Maria Acqua Simi

L’hotel Rigopiano era conosciuto, a Farindola. Immerso nel Parco del Gran Sasso, a 1200 metri di quota, era un gioiello per appassionati di natura ed escursionisti. Uno dei fiori all’occhiello del turismo locale a 10 km dal primo centro abitato. Da 48 ore non esiste più. Una fatale combinazione di eventi – una nevicata come non la si vedeva da oltre 70 anni e le continue scosse sismiche – ha prodotto una slavina che lo ha sommerso. Dentro, impotenti di fronte a quel muro di ghiaccio e alberi che si abbatteva su di loro, c’erano 32 persone: 22 clienti (alcuni bambini) e il personale dell’albergo. Tra di loro- secondo quanto riportato dai media italiani - ci sarebbe anche una giovane donna con passaporto svizzero, la 22enne Giorgia Galassi probabilmente nata a Zurigo ma residente in Italia con il fidanzato. Anche lei, come molti degli altri turisti ospiti della struttura, mercoledì era pronta a partire. Aspettava solo lo spazzaneve che aprisse la strada: era previsto per le 15, ma l’arrivo era stato posticipato alle 19. La slavina lo ha anticipato, causata da una delle centinaia di scosse del terremoto che hanno colpito il Centro Italia nelle ultime 48 ore.

I difficili soccorsi

Non si può immaginare l’orrore, se non si prova a guardare i primi video inviati dai soccorritori giunti sul posto alle 4.00 di notte, sugli scii, dopo ore di camminata nella neve alta oltre due metri su tutta la montagna. Nelle immagini si vede l’albergo completamente sommerso dalla neve e dagli alberi trascinati dalla valanga. La massa di neve ghiacciata ha sfondato porte e finestre, penetrando fin dentro la hall, sommergendo tutto e tutti, compattandosi contro i muri che poi sono crollati. Togliendo l’aria, impendendo alle voci di urlare. Ha investito in pieno la struttura, lasciando scoperta soltanto una piccola parte verso la valle, da dove sono entrati i primi soccorsi. Era stato infatti impossibile procedere per ambulanze e mezzi pesanti, che si erano trovati la strada sbarrata da altre decine di valanghe e alberi caduti. Solo ieri in tarda mattinata, dopo quindici ore di lavoro, anche i vigili del fuoco e il resto dei soccorritori hanno raggiunto l’area. «La situazione è drammatica, l’albergo è stato spazzato via.

Ci sono tonnellate di neve, alberi sradicati e detriti che hanno sommerso l’area», hanno raccontato. E mentre estraevano il primo corpo (nelle ore successive i cadaveri recuperati sarebbero diventati quattro), hanno ascoltato il racconto degli unici due superstiti: Giampiero Parete e Fabio Salzetta. Al momento della slavina i due uomini si trovavano infatti all’esterno della struttura e sono riusciti a lanciare l’allarme. «Sono salvo perché ero andato a prendere una cosa in automobile, mia moglie e i miei due figli piccoli sono rimasti in albergo» ha raccontato Parete, ritrovato semi-svenuto in auto per il freddo. Ma il timore, da subito, è stato che non ci fossero sopravvissuti.

«Ci sono materassi trascinati a centinaia di metri da quella che era la struttura», ha raccontato con voce ferma e occhi lucidi Luca Cari, responsabile della comunicazione dei vigili del fuoco. Anche le unità cinofile sono entrate in azione, ma i cani non hanno rintracciato nessuna voce umana provenire dall’albergo sommerso: c’è un’area privilegiata all’interno della struttura alberghiera dove si stanno facendo le ricerche, ma la zona di interesse si sviluppa per centinaia di metri, e percorre tutta la massa della valanga. Cosa avranno pensato i bambini mentre succedeva? E le loro mamme? E quel papà sopravvissuto?

Le inutili polemiche

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e il premier Maurizio Gentiloni hanno chiesto a tutti i soccorritori di non risparmiarsi, mentre sui social e sui media italiani invece si sono sprecate polemiche – inutili – sui ritardi dei soccorsi, sulla poca prevenzione, sulla mancanza di elettricità. Ma questa volta le critiche stanno a zero. Perché nessuno poteva immaginare un’emergenza neve di quelle dimensioni a quelle latitudini. C’era l’allerta terremoto, sì, ma era difficile prevedere centinaia di scosse di quella portata, così ravvicinate, proprio nei giorni della bufera. I soccorsi sono rallentati dalle centinaia di slavine, da muri di neve che vanno da uno a tre metri: ci sono zone dove neanche i gatti delle nevi passano.

Ecco perché l’hotel Rigopiano è stato raggiunto dal soccorso alpino a piedi, con gli scii e le pelli di foca. E se manca la luce a oltre 100mila persone, in queste ore, non è perché il servizio elettrico nazionale italiano non voglia restituirlo: è che per riattivarlo bisogna raggiungere i tralicci uno a uno, in condizioni infernali (con 15 gradi sotto lo zero, raffiche di vento, neve continua). Lo stesso vale per l’economia locale, piegata: circa tremila le aziende agricole in difficoltà a causa dei nuovi crolli, animali morti per il freddo e la difficoltà per alimentarli.

Il tutto in una zona estesissima: Lazio, Marche, Abruzzo. Amatrice, Accumoli, Norcia. Farindola. Sono nomi che ricorderemo. Perché qui si è abbattuta una furia della natura senza pari, quasi impossibile da contrastare. Tantomeno da prevedere. Gli italiani hanno dimostrato che in quanto a solidarietà sono grandiosi: i volontari della Protezione civile, i soccorsi, l’esercito, le raccolte fondi di parrocchie, associazioni, ong. Da agosto è in moto una macchina di aiuti senza pari. Al netto della crisi in atto, è solo da qui che si può ripartire. Non sappiamo quanti sopravvissuti ci saranno, della tragedia all’hotel Rigopiano. Non sappiamo quante scosse ancora, quanta neve, quanto dolore dovranno sopportare quelle popolazioni. Di certo sappiamo, però, da dove potranno ricominciare.