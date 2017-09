La Germania sceglie ancora Angela Merkel

Angela Merkel non sbaglia un colpo. La Cancelliera federale tedesca ha vinto ancora una volta le elezioni federali. Il suo partito, l’Unione cristiano-democratica (CDU), assieme al partito alleato bavarese dei Cristiano-sociali (CSU) ha ottenuto il 32,5% dei voti. Una leggera flessione rispetto al 2013, ma comunque sufficiente a garantire continuità al Paese e un quarto mandato alla Merkel.

Merkel: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi"

«Speravo in un risultato migliore - ha commentato la cancelliera riconfermata - Ma dopo 12 anni di Governo la vittoria non era scontata, non dobbiamo dimenticare che dietro di noi c’è stato un periodo importante e di sfida. Abbiamo comunque raggiunto gli obiettivi strategici, siamo il più forte partito come CDU/CSU e noi dovremo formare un Governo».

Exit Poll: Merkel prima, SPD seconda, terzi gli estremisti di destra dell'AFD

Gli exit poll danno la CDU al 32-33 per cento, in netto vantaggio sul secondo partito, l’SPD (social-democratici), che ha già ammesso la sconfitta il dato notevole è quello dell’AfD, un partito di estrema destra che prima di oggi non ha aveva superato lo sbarramento del 5 per cento: attualmente è dato al 13,5 per cento, cosa che lo renderebbe il terzo partito più votato.

Amarezza nell'SPD

Dopo quattro anni nella veste di alleato di minoranza all’interno della Grande coalizione, l’SPD ha ottenuto solo più il 20 % delle preferenze incassando uno dei suoi peggior risultati della storia. «Un giorno difficile e amaro per la socialdemocrazia - ha commentato il l’ex presidente del Parlamento UE - Abbiamo mancato l’obiettivo. Ma con questa percentuale continueremo a batterci per i nostri principi. L’ingresso dell’Afd nel Bundestag può essere minacciosa, può rappresentare un pericolo. Nessun democratico può guardare altrove di fronte a una cosa del genere nel nostro Paese». Il riferimento è alla minacciosa terza posizione guadagnata dal partito ultranazionalista di destra.

Al via i negoziati

Nei prossimi giorni inizieranno i negoziati per la formazione del nuovo Governo: stando alle stime attuali, Merkel potrà formare un Esecutivo o con l’SPD – che però non si è detta disponibile ad entrare nella nuova maggioranza – oppure assieme ai Verdi e al Partito Democratico Libero, un partito di centro che rientrerà in Parlamento dopo aver saltato un giro.

(ma.simi)