La gioia di Salvini e Di Maio

I vincitori indiscussi delle elezioni politiche in Italia sul voto: per il leader della Lega è "orgoglio, gioia e responsabilità"; per l'esponente del M5S "un'emozione indescrivibile".

Arrivano le prime reazioni all'esito delle elezioni politiche in Italia, che vedono Di Maio e Salvini indiscussi vincitori, il Pd malamente sconfitto (con crescenti voci di un Renzi sulla via delle dimissioni), un Berlusconi silente (con Forza Italia che copre il disappunto per il sorpasso della Lega inneggiando alla vittoria della coalizione di centrodestra), un modestissimo risultato per Leu, nessuna maggioranza di governo.

Di Maio: "Un'emozione indescrivibile"

"È una bella giornata, nonostante la pioggia": queste le parole di Luigi Di Maio mentre poco dopo le 10 usciva dalla sua abitazione a Roma dopo il trionfo del M5s. "È un dato storico ed è stata un'emozione indescrivibile", ha aggiunto salendo sull'auto bianca venuta a prenderlo.

Di Maio (Five-Star Movement via AP)

Salvini: "Orgoglio, gioia e responsabilità"

"È una vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delle elezioni politiche. "Lo vedo come un voto di futuro. Gli italiani hanno premiato il futuro", aggiunge il leader del Carroccio, che ha ringraziato la Lega.

"La squadra con cui ragionare e governare è quella di centrodestra", secondo Salvini. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che può governare".

"Sono e rimarrò populista: chi ascolta il popolo fa il suo dovere. Di 'radical-chic' gli italiani non ne hanno più voglia", rileva ancora. Il voto, aggiunge, ha "punito l'arroganza di Renzi e dei suoi".

Salvini (AP Photo/Luca Bruno)

Sala: "Per la sinistra è una dura sconfitta"

"Non sono momenti in cui si può ricorrere a esercizi verbali: per la sinistra è stata una dura sconfitta": così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta i risultati delle elezioni. Per quanto riguarda Milano "c'è una chiara controtendenza, il Pd è saldamente il primo partito: se sommiamo - ha spiegato - i voti del centrosinistra con quelli di LeU, non è che si vada tanto distante dai voti che ho preso io alle amministrative del 2016. Parto dalla semplice constatazione che aver fiducia nel buon governo - ha aggiunto a margine del ricordo di Gillo Dorfles - vicino alla gente, in qualche modo è riconosciuto". Per quanto riguarda la Regione "vedrò Gori nel pomeriggio".