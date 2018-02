"La guardia armata non è intervenuta"

Lo sceriffo della contea spiega che l'unica guardia armata del liceo della Florida dove c'è stata la sparatoria non è mai entrato nell'edificio per cercare di fermare il killer.

L'unica guardia armata nel liceo della Florida dove sono stati uccisi 17 ragazzi "non è mai entrato" nell'edificio per cercare di fermare Nikolas Crus e ora si è "dimesso". Lo ha affermato lo sceriffo della contea di Broward, Scott Israel, nel corso di una conferenza stampa.

La guardia armata non ha rispettato il protocollo che prevede il confronto diretto col presunto killer il prima possibile. Altri due vice, Edward Eason e Guntis Treijs, sono stati messi sotto sorveglianza mentre sono in corso le indagini per accertare se avrebbero potuto o meno fare di più per fermare il killer.

(Ats)