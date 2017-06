La May va avanti e formerà il governo

La Premier inglese ha il sostegno del Dup e incontrerà la regina a Buckingham Palace per la formazione del governo. Le nomine arriveranno già in giornata.

La premier conservatrice Theresa May andrà dalla regina a Buckingham Palace alle 12.30 locali (le 13.30 in Svizzera) per chiedere l'autorizzazione formale a formare un governo. Lo riferisce Downing Street. La premier conservatrice è pronta a nominare i ministri del suo nuovo governo già in giornata. Lo riporta Sky News citando fonti del Partito conservatore. Ci sono stati "colloqui continui" tra i Conservatori della premier Theresa May e gli unionisti nordirlandesi del Dup per formare una coalizione di governo dopo che i Tories hanno perso la maggioranza assoluta ai Comuni. Sky News, citando fonti dentro il partito unionista nordirlandese riporta che la premier britannica ha conquistato il sostegno del Dub.

Nel frattempo il leader dell'Ukip, Paul Nuttall, ha annunciato le proprie dimissioni nel corso di una conferenza stampa. Il voto è stato "stupido, convocato per un atto di tracotanza e arroganza", ha aggiunto spiegando che le elezioni hanno "messo in pericolo la Brexit". Quanto al pessimo risultato del suo partito, Nuttall ha commentato di "essere rimasti vittima" del loro successo. "Siamo l'assicurazione per la Brexit", ha concluso.

I Laburisti sono pronti a servire Paese, ma niente accordi

"Siamo pronti a servire il Paese". Lo ha detto il leader laburista Jeremy Corbyn in una intervista a Sky News, sottolineando che il partito d'opposizione è pronto a "mettere in atto" il suo programma dopo il successo elettorale di questa notte - "un risultato incredibile", ha detto - ma non intende fare "accordi o patti" con altri partiti. Questo fa pensare quindi a un governo di minoranza a sua guida.

I risultati

Quando manca un solo seggio da scrutinare su 650, i risultati del voto politico in Gran Bretagna consegnano al partito conservatore di Theresa May 318 seggi in Parlamento, dove ne perde 12 e non raggiunge la maggioranza assoluta. Il Labour di Jeremy Corbyn ne ottiene 261 (29 seggi in più). Lo riferisce la Bbc. Manca il risultato nella circoscrizione di Kensington a Londra dove è testa a testa tra la candidata conservatrice, Victoria Borwick, e quella laburista, Emma Dent Coad, e il conteggio è stato sospeso. Il risultato è atteso più tardi nella giornata di oggi o addirittura domani. Brusca frenata per gli indipendentisti scozzesi di Nicola Sturgeon che perdono 21 deputati fermandosi a 35. Dodici seggi ai Lib-Dem (+4), mentre gli unionisti nordirlandesi del Dup ottengono 10 seggi (+2) su cui i Tory potrebbero contare per formare un governo.

Con il passare delle ore aumenta anche il bilancio dei sottosegretari del governo Tory che non sono riusciti a essere rieletti in parlamento nelle consultazioni di ieri in Gran Bretagna. Sono finora nove: Ben Gummer, sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Jane Ellison, al Tesoro; James Wharton allo sviluppo internazionale; Gavin Barwell all'edilizia; Robin Wilson alla cultura, Nicola Blackwood e David Mowat alla Sanità; Simon Kirby al Tesoro e Edward Timpson all'Istruzione.

(Red/Ats)