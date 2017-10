La Monarch resta a terra

La compagnia britannica low cost Monarch, in crisi da tempo, è stata dichiarata fallita nella notte e messa in amministrazione controllata. Si è trattato di una sorta di blitz, avvenuto mentre nessun aereo della società era in volo, come precisa la Bbc. E gli effetti sono stati immediati e radicali: con lo stop di tutte le operazioni commerciali del vettore e l'intera flotta ora ferma a terra.

Come conseguenza, 300'000 prenotazioni già fatte per futuri viaggi o vacanze risultano cancellate. Mentre circa 110'000 passeggeri, sorpresi dall'accaduto a metà dei loro itinerari, si ritrovano in cerca di un volo di ritorno. Tanto che il governo britannico ha chiesto alla Caa, l'autorità dell'aviazione civile del Regno, di provvedere a trovare almeno 30 charter per condurre in porto quella che il ministro dei Trasporti, Chris Grayling, ha ammesso essere "la maggiore operazione di rimpatrio in tempo di pace" nel Paese.

Monarch, fondata circa 50 anni fa, impiega 2100 persone e ha dichiarato nel 2016 perdite per 291 milioni di sterline (al cambio attuale circa 380 milioni di franchi). Nel 2014 l'imprenditore ticinese Sergio Mantegazza l'aveva messa sul mercato dopo che aveva dovuto tappare molti buchi finanziari immettendo diversi milioni di franchi.

In Svizzera Monarch opera solo durante la stagione invernale all'aeroporto di Ginevra.

(Ats)