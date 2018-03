La neve blocca il nord Italia

Il freddo e la neve stanno causando parecchi disagi soprattutto nel nord Italia. Colpite in particolare sono la circolazione stradale e ferroviaria.

L'autostrada A1 è infatti stata chiusa già dal primo mattino in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud, e riaperta solo poco prima di mezzogiorno. La decisione era stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul tratto autostradale provocando la formazione di ghiaccio. Ma disagi sono segnalati anche su altri tratti autostradali in varie regioni.

Per quanto riguarda invece i treni, la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni.

In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un'offerta dell'80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità.

Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.

(Red/Ats)