La protesta delle donne contro Trump

Dagli USA all'Europa, in moltissime città le donne sono scese in piazza per la 'Women's March', in favore della dignità e contro il razzismo. Manifestazione anche a Ginevra.

"Siamo tutti sotto attacco e solo noi possiamo proteggerci a vicenda. Restiamo uniti, marciamo insieme, per i prossimi quattro anni". Questo l'appello lanciato dall'attrice America Ferrera aprendo a Washington la manifestazione di protesta contro il neo presidente Donald Trump che vede già in piazza migliaia di persone pronte a marciare lungo il National Mall nella capitale. Una mobilitazione cui aderiscono molte personalità, volti noti dello spettacolo, artisti, tra cui Scarlett Johansson, Ashley Judd e Michael Moore.

Anche uomini alla marcia come "alleati delle donne"

"Mi ha portato in piazza oggi il desiderio, da uomo, di essere un alleato delle donne. Non sono qui per guidare questa marcia, non sono io il protagonista, ma qui per difendere il rispetto dei diritti di tutti". Così Michael Mcewen, tra i molti uomini presenti alla marcia di protesta a Washington, ha spiegato all'ANSA la sua scelta di essere presente e sfilare accanto a madre, sorelle e amiche.

In marcia anche a Ginevra

Le donne marciano a Ginevra contro il neo presidente americano Donald Trump: circa 2500 persone hanno manifestato oggi nella città di Calvino nell'ambito dell'iniziativa 'Women's March', organizzata in 30 paesi nel mondo in favore della dignità della donna e contro il magnate che ieri si è ufficialmente insediato alla Casa Bianca. "Dobbiamo difendere valori della democrazia", ha affermato Karen Olson, la coordinatrice della marcia elvetica. L'azione - ha aggiunto - punta a rispondere alla crescita, nel mondo intero, della xenofobia, del sessismo, del razzismo, del diniego dei problemi ambientali, dell'intolleranza e del nazionalismo.

Trump non è stato mai esplicitamente citato dagli oratori intervenuti oggi durante la marcia, ma sono stati diversi i riferimenti al nuovo corso negli Usa. Secondo il politologo Daniel Warner i valori di uguaglianza, diversità e inclusione sono rimessi in causa dappertutto: la lotta non fa che iniziare, ha detto in un discorso tenuto in inglese. L'ex consigliera federale Micheline Calmy-Rey ha lanciato un appello affinché le donne presenti si impegnino in politica, a livello locale e nazionale. La consigliera nazionale Lisa Mazzone (Verdi/GE) ha invitato i manifestanti a costruire e a rivendicare. La marcia - che si è svolta in un clima gelido, meno 2 gradi - non sarà l'ultima: la prossima sarà organizzata l'8 marzo, in occasione della giornata della donna. L'azione odierna era sostenuta da Amnesty International, Greenpeace e dall'associazione dei simpatizzanti all'estero del partito democratico americano, Democrats Abroad.

