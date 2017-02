La Regina inaugura il centro di cyber sicurezza

Sorridente e di nuovo in buona forma, dopo la persistente influenza natalizia, la regina Elisabetta ha inaugurato oggi di persona a Londra il nuovo Cyber Security Centre, neonato quartier generale destinato a coordinare le attività di difesa dagli attacchi informatici. Al suo fianco, in tempi d'infiltrazioni di hacker e di allarmi da neo Guerra Fredda, il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond.

Il centro, dallo stile modernissimo, è costato 1,9 miliardi di sterline (circa 2,2 miliardi di euro) e finanziato con denaro pubblico. Ma nel suo intervento, Hammond ha evidenziato - oltre i timori di intrusioni spionistiche internazionali a sfondo politico, che il governo di Londra denuncia a cadenza quasi quotidiana cavalcando soprattutto la polemica con la Russia - anche i pericoli crescenti per le aziende private. Aziende a cui il titolare del Tesoro del governo di Theresa May ha rivolto un appello ad "affinare" l'approccio al problema, ricordando come "il 65%" dei grandi gruppi britannici abbia denunciato nel 2016 cyberattacchi o tentativi di attacco.

Ian Levy, direttore tecnico del Cyber Security Centre, si e' impegnato a sua volta a indicare alle industrie "le misure da prendere su scala nazionale" per proteggersi meglio.

(Ats)