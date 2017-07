La Svizzera lancia un appello Maduro

Si chiede al governo Venezuelano non procedere con le elezioni per la creazione dell'assemblea costituente, che trasformerebbe il Paese in una dittatura.

La Svizzera chiede al governo venezuelano di non procedere con le elezioni per la creazione dell'assemblea costituente, previste per domenica. Caracas deve "rispettare il principio della separazione dei poteri", scrive oggi in una nota il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

La Confederazione si dice profondamente preoccupata dagli sviluppi politici, la crescente polarizzazione, le violazioni dei diritti umani e l'aumento della spirale di violenza nel Paese sudamericano.

Le parti devono astenersi da qualsiasi provvedimento o azione che possa comportare un peggioramento della situazione e ripristinare rapidamente un dialogo serio per risolvere pacificamente la crisi, si legge nel comunicato, in quanto le ripercussioni socioeconomiche sulla popolazione sono sempre più gravi.

La Svizzera ritiene che le elezioni per l'assemblea costituente possano aggravare ulteriormente le tensioni e le divisioni in seno alla società. La legalità e la legittimità di tale processo voluto dal presidente Maduro sono "controverse" anche in Venezuela, evidenzia la nota.

Berna domanda inoltre che venga definito con urgenza un calendario elettorale vincolante e condiviso da entrambi gli schieramenti, in modo da garantire un'uscita negoziata e durevole dalla crisi.

(Ats)