L'Austria elegge il democristiano Kurz

Viva Kaiser Sebastian!'. Gli austriaci hanno incoronato oggi il giovanissimo leader dei popolari alla guida del paese: a 31 anni Kurz si appresta a diventare il più giovane capo del governo in Europa.

In pochi mesi Kurz ha portato l'Oevp fuori da una profonda crisi verso il trionfo con il 31,7% dei consensi, guadagnando quasi l'8% rispetto alle elezioni del 2013. Un'impennata senza paragoni per un partito presente in Parlamento dal 1945.

Saranno invece i voti per corrispondenza a decidere il testa a testa per il secondo posto tra i socialdemocratici Spoe del cancelliere uscente Christian Kern (al 26,8%) e la destra nazionalista Fpoe di Heinz Christian Strache (26%).

Gli austriaci si sono recati alle urne in una splendida e calda giornata d'autunno. Il clima politico è diventato rovente poco dopo le 17, quando a urne chiuse sono uscite le prime proiezioni.

La colonna turchese (il tradizionale nero dei popolari è stato rottamato dal giovane leader a favore di un colore più trendy, ndr) è schizzata oltre il 31%, quella rossa dei socialdemocratici e quella blu della destra nazionalistaa si sono fermate al 26%, quella verde è rimasta addirittura sotto la soglia del 4%.

Per loro si tratta di un'amara sconfitta: per la prima volta - salvo sorprese dai voti per corrispondenza - gli ecologisti resteranno fuori dal Parlamento dall'ingresso nel 1986. I Verdi, che neanche un anno fa avevano festeggiato il successo di Alexander Van der Bellen alle presidenziali, hanno risentito soprattutto della scissione con il loro storico leader Peter Pilz, che con la sua nuova lista dovrebbe invece entrare nel Nationalrat. Stabili invece al 5% i liberali Neos.

(Ats)