"Lavoreremo insieme in modo stretto"

"Abbiamo concordato che lavoreremo insieme in modo molto stretto". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nella conferenza stampa dopo il suo incontro a Berlino con il neopresidente francese Emmanuel Macron. "Sono consapevole che in un momento molto critico dell'Ue, vanno prese decisioni giuste", ha aggiunto. "Vogliamo sviluppare una road map: c'è una convinzione comune che non possiamo soltanto occuparci della Brexit, ma che dobbiamo pensare anche all'approfondimento dell'Europa", ha detto ancora Angela Merkel. "Progetti sul sistema fiscale potrebbero dare un impulso", ha proseguito.

Dal canto suo, il neopresidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l'importanza delle "riforme di cui la Francia ha bisogno", ma anche la necessità di "sburocratizzare l'Europa". "È fondamentale rafforzare l'asse franco-tedesco, sarebbe utile anche per l'eurozona", ha proseguito Macron, mentre Angela Merkel ha sollecitato "un nuovo dinamismo nelle relazioni tra Germania e Francia". "Serve più pragmatismo. Sarò un partner più aperto e più stretto e diretto", ha detto ancora Macron. "Le elezioni francesi e olandesi hanno mostrato quale tesoro sia l'Europa", ha affermato dal canto suo la cancelliera tedesca, e ha sottolineato che "è importante che si lavori per questo tesoro". "Questo è un momento particolarmente sensibile della storia", ha aggiunto, per fare in modo che alla gente arrivi il messaggio dell'importanza "di un'Europa forte".

(Red/Ats)