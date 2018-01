"Le elezioni di Maduro sono criminali"

«È un’assurdità etica e umana, un vero crimine che grida al cielo, che in mezzo a una situazione di penuria, fame, paralisi dei servizi, morte e collasso nazionale, si privilegi uno show di distrazione ed alienazione in condizioni diseguali, contro ogni senso di equità e di servizio alla popolazione». Così la Conferenza episcopale del Venezuela (CEV) ha definito le elezioni presidenziali anticipate indette a sorpresa il 26 gennaio dall’Assemblea nazionale costituente (ANC) di Caracas e che si terranno entro il 30 aprile.

La dura presa di posizione dei vescovi non è difficile da comprendere. L’ANC innanzitutto è «incostituzionale e illegittima», come ribadito dalla Chiesa cattolica, dal momento che è stata eletta con un voto-farsa solo per sostituire il Parlamento, dove la maggioranza era detenuta dai politici che si oppongono al dittatore Nicolás Maduro, e poiché si arroga in modo illegittimo poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. Inoltre, è in atto nella Repubblica Dominicana un dialogo tra Governo e opposizione, che sembravano aver raggiunto un accordo che prevedeva elezioni alla fine dell’anno, garanzie di imparzialità e un nuovo Consiglio nazionale elettorale (CNE). Quello attuale infatti è visto da tutti come un organismo fantoccio agli ordini di Maduro.

Come se non bastasse, pochi giorni fa il Tribunale supremo di giustizia ha dichiarato inammissibile la partecipazione alle elezioni della MUD (Mesa de Unidad Démocratica), la coalizione di venti partiti dell’opposizione, sulla base di una risoluzione del CNE. La motivazione formale è che nel MUD vi sarebbero organizzazioni politiche non iscritte correttamente nei registri elettorali, la conseguenza pratica è che Maduro correrà da solo. In che altro modo, dunque, i vescovi potevano definire le prossime elezioni che un esponente della prestigiosa Accademia nazionale di storia, padre Luis Ugalde, ha definito parlando con Avvvenire «elezioni dittatoriali»?

Il presidente, che ha appena presentato lo slogan della sua campagna elettorale, “Juntos podemos más” (Insieme possiamo di più), ha risposto alle critiche dei vescovi oscurando il sito della CEV, ormai uno dei pochissimi portali dove è possibile trovare informazioni sulla condizione reale del Paese. Il sito è stato poi ripristinato, ma si tratta dell’ennesimo segnale di insofferenza da parte di Maduro nei confronti della Chiesa cattolica.

(LG)