L'eclissi del secolo

Tutti pazzi per l'eclissi del secolo. Dal Pacifico all'Oceano Atlantico, l'America intera si è fermata per assistere a un evento definito dagli esperti 'storico', uno spettacolo che non accadeva da 99 anni: il 'sole nero', totalmente oscurato dalla luna e che è scomparso lungo un 'coast to coast' che ha tenuto oltre 200 milioni di persone col naso all'insù.

Anche il presidente Donald Trump e la first lady Melania, che hanno assistito allo show dal balcone della Casa Bianca. Mentre miliardi in tutto il mondo hanno assistito all'eclissi più social di sempre in tv o sulla rete.

'The Great American Eclipse' - come è stata ribattezzata nell'era del tycoon - è partita dagli scogli rocciosi di Yoquina Head, a sudovest di Portland, in Oregon, accolta dalle grida di entusiasmo di milioni di persone scese in strada. Erano le 10.20 ora locale (le 19.20 in Svizzera).

In un'ora e mezza circa l'eclissi, sfrecciando da ovest a est, ha oscurato il cielo in 12 Stati, attraversando per 4 mila chilometri il cuore degli Stati Uniti e giungendo fino alle coste della South Carolina.

Molte delle aree più remote del Paese sono state letteralmente prese d'assalto, con milioni di persone messesi in viaggio negli ultimi giorni per godersi lo spettacolare fenomeno nei luoghi più isolati e suggestivi.

Un'isteria collettiva, ha commentato qualcuno, che ha portato ad un boom turistico senza precedenti: dai grandi parchi del Wyoming e dell'Idaho ai villaggi più sperduti del Midwest, passando per le grandi pianure del Kansas e del Nebraska. Spesso posti in cui è davvero difficile vedere anima viva.

Ma l'eclissi-mania ha contagiato anche chi è rimasto nelle metropoli della costa orientale, da Boston a Washington passando per Filadelfia. Anche a Manhattan la gente si è assiepata sui tetti dei grattacieli, sulle rive dell'Hudson e lungo la costa che si affaccia sulla baia di New York, anche se lo spettacolo è stato in parte rovinato dal cielo nuvoloso.

Chi è rimasto a casa o in ufficio ha potuto fare a meno degli occhialetti (del resto introvabili da giorni) e godere dello spettacolo su computer, tablet e smartphone. La 'grande eclissi' è stata infatti seguita in diretta in tutto il mondo su Facebook Live, YouTube, Twitter, Instagram, sul sito della Nasa e su quelli dei principali media.

Dirette anche su tutte le principali rete televisive americane: Cbs, Nbc, Abc, Cnn, tutte per un giorno hanno messo in secondo piano la cronaca politica, con l'eclissi che per qualche ora è riuscita ad oscurare anche le tormentate vicende dell'amministrazione Trump.

L'ultima eclissi totale e 'coast to coast' negli Usa risale al 29 maggio 1919. L'ultima eclissi totale è del 1979, visibile solo in alcune regioni.

