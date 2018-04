L'esodo dei venezuelani dalla povertà

da Cucuta Emiliano Guanella

Alle sei del mattino la fila dalla parte venezuelana del ponte Simon Bolivar è già chilometrica. Nel principale posto di frontiera tra Colombia e Venezuela, chiuso da due anni al traffico merci e alle auto e transitabile solo a piedi, ogni giorno passano cinquantamila persone. Otto su dieci vanno e vengono in giornata per comprare alimenti e medicine introvabili nel paese di Nicolás Maduro, per sottoporsi a cure mediche o cambiare qualche spicciolo al mercato nero. Gli altri, circa diecimila persone al giorno, iniziano la loro traversia migratoria. I venezuelani fuggono da un Paese devastato dalla crisi economica, dalla criminalità e dall’instabilità politica. La differenza fra frontalieri e migranti salta subito all’occhio; i primi caricano sulle spalle zaini pieni di merci, gli altri hanno valigie, borsoni, trolley dove hanno dovuto stipare tutto il bagaglio con cui ricominciare una nuova vita.

In Venezuela non c’è futuro

Maribel ha 17 anni ed è partita con sua madre e il fratello maggiore. Sono diretti a Bucaramanga, 200 km da Cucuta, dove si è già installato uno zio. «Abbiamo risparmiato un anno per poter comprare il biglietto dell’autobus. In Venezuela non ci sono alternative, non arriviamo a fine mese e non vedo proprio cosa potrei fare per il mio futuro». Gli agenti colombiani chiedono ai venezuelani il passaporto o la “tarjeta fronteriza”, un lasciapassare che vale per la regione del confine: permette di muoversi solamente in un raggio di 50 chilometri, ma molti si spingono oltre e diventano così clandestini. L’anno scorso 750.000 venezuelani si sono installati in Colombia, altrettanti sono partiti per gli altri Paesi sudamericani. Da Lima a Quito, da Santiago del Cile a Buenos Aires l’esodo è talmente grande che c’è già chi l’ha comparato a quello siriano.

