L'esodo dei venezuelani: "Non c'è futuro"

Alle sei del mattino la fila dalla parte venezuelana del ponte Simon Bolivar è già chilometrica. Nel principale posto di frontiera tra Colombia e Venezuela, chiuso da due anni al traffico merci e alle auto e transitabile solo a piedi, ogni giorno passano cinquantamila persone. Otto su dieci vanno e vengono in giornata per comprare alimenti e medicine introvabili nel paese di Nicolás Maduro, per sottoporsi a cure mediche o cambiare qualche spicciolo al mercato nero. Gli altri, circa diecimila persone al giorno, iniziano la loro traversia migratoria. I venezuelani fuggono da un Paese devastato dalla crisi economica, dalla criminalità e dall’instabilità politica. La differenza fra frontalieri e migranti salta subito all’occhio; i primi caricano sulle spalle zaini pieni di merci, gli altri hanno valigie, borsoni, trolley dove hanno dovuto stipare tutto il bagaglio con cui ricominciare una nuova vita.

In Venezuela non c’è futuro

Maribel ha 17 anni ed è partita con sua madre e il fratello maggiore. Sono diretti a Bucaramanga, 200 km da Cucuta, dove si è già installato uno zio. «Abbiamo risparmiato un anno per poter comprare il biglietto dell’autobus. In Venezuela non ci sono alternative, non arriviamo a fine mese e non vedo proprio cosa potrei fare per il mio futuro». Gli agenti colombiani chiedono ai venezuelani il passaporto o la “tarjeta fronteriza”, un lasciapassare che vale per la regione del confine: permette di muoversi solamente in un raggio di 50 chilometri, ma molti si spingono oltre e diventano così clandestini. L’anno scorso 750.000 venezuelani si sono installati in Colombia, altrettanti sono partiti per gli altri Paesi sudamericani. Da Lima a Quito, da Santiago del Cile a Buenos Aires l’esodo è talmente grande che c’è già chi l’ha comparato a quello siriano.



La parrocchia dei miracoli

Nessuno ha le cifre esatte, ma si stima che siano dai 2.5 ai 3 milioni i venezuelani che hanno lasciato il loro paese dal 2015 ad oggi. Storie come quelle di Katia e Felipe, studenti di Caracas, che hanno deciso di partire quando hanno capito che Maduro non avrebbe mai lasciato il potere per via democratica. Non hanno un “piano” e i soldi sono contati. «La prima tappa è l’Ecuador, se non riusciamo a trovare qualcosa a Quito ci spingeremo più a Sud. In Colombia ormai non si trova più nulla». All’inizio dell’esodo, due anni fa, la città di Cucuta si è dimostrata solidale con gli “hermanos”. I primi ad arrivare accampavano di notte nella piazza del Comune e la gente portava loro acqua e cibo. Ma poi sono diventati troppi e adesso la tensione è visibile. A quattro chilometri dal ponte c’è il centro dei padri scalabriniani gestito da un sacerdote italiano, don Francesco Bortignon. La sua parrocchia si chiama “La Milagrosa”, e di miracoli ne fanno molti per aiutare i migranti. La mensa dà un pasto caldo in tre turni, un sacerdote si occupa di registrare i casi più complicati, chi è senza passaporto, le giovani madri abbandonate dai mariti e che sono partite con due, tre figli a carico. Ci sono anche minori senza documenti, che non sono stati registrati da nessuna parte e che adesso hanno difficoltà ad entrare nelle scuole colombiane. Sono aiutati da Curia, Croce Rossa Internazionale e Consiglio norvegese dei diritti umani, ma non basta per rispondere al flusso crescente di persone. Gli operatori del centro temono che la situazione peggiorerà nei prossimi mesi. Nonostante il boicottaggio dell’opposizione, il presidente Maduro ha deciso infatti di indire le elezioni presidenziali per il prossimo 20 maggio. Verrà eletto con percentuali bulgare e il Venezuela perderà ogni parvenza democratica. «La gente che arriva spiega che ormai non c’è nessuna speranza di miglioramento. Chi riesce a racimolare qualche soldo per partire se ne va, nella speranza poi di poter far arrivare i famigliari».

Negli ospedali di Cucuta il clima è da emergenza; nell’ultimo anno sono nati 900 bambini da madri venezuelane, e sono state date più di 110.000 dosi di vaccini, introvabili dall’altra parte. La situazione è critica anche nell’altra frontiera, quella tra Venezuela e Brasile. A Roraima, nel Boa Vista, sono arrivati 50.000 venezuelani negli ultimi sei mesi e solo il 10% è stato assorbito dalle “quote migratorie” concesse dagli altri Stati brasiliani. Le autorità locali hanno chiesto a Brasilia di chiudere la frontiera, ma per il governo non ci sono gli estremi per una misura così drastica. Tutti i presidenti della regione, ad eccezione del boliviano Evo Morales, alleato storico di Caracas, hanno condannato la deriva autoritaria di Maduro e auspicato una soluzione democratica all’impasse. Molti di loro stanno concedendo lo status di rifugiati politici ai venezuelani, ma l’iter è lungo e i posti a disposizione sono pochi rispetto alle dimensioni di un esodo che sembra destinato a crescere ancora.