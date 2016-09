"L'Europa non mantiene le promesse"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan torna ad attaccare l'Ue, accusandola di aver trasferito finora solo una piccola parte dei 6 miliardi di euro promessi nell'ambito dell'accordo di marzo sui migranti per la gestione dei circa 3 milioni di rifugiati ospitati nel Paese:

"Il sostegno dato finora è di 183 milioni di euro. E non li hanno dati a noi, ma all'Unicef. Nessun paese può farcela da solo in questa crisi. Purtroppo, le promesse non vengono mantenute".

Proseguono le epuazioni

Un nuovo decreto dello stato d'emergenza in Turchia ha rimosso 7'669 agenti dalle forze di polizia per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gülen. Nella lista dei nuovi epurati figurano anche 24 governatori centrali, 323 gendarmi e 2 ufficiali della guardia costiera.

