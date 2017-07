Libertà condizionale per O.J. Simpson

Dopo 9 anni di reclusione e una condotta impeccabile, l'ex star del football potrebbe uscire di prigione il 1. ottobre. ''Mi spiace per come sono andate le cose. Chiedo scusa''.

L'ex star del football ha ottenuto la libertà condizionale, decisione annunciata dopo appena 20 minuti di deliberazione. Simpson potrà lasciare il carcere l'1 ottobre.

''Mi dispiace di come siano andate le cose. Chiedo scusa'', ha detto Simpson davanti alla commissione del Nevada che ha deciso di concedergli la libertà condizionale.

''Nulla di tutto questo sarebbe successo se avessi avuto miglior buon senso'', ha aggiunto l'ex star del football nel corso dell'udienza. ''Sono a un punto della mia vita in cui vorrei trascorrere la maggior parte del tempo con i miei figli e i miei amici. Non mi sono mai lamentato per nove anni, ho scontato la mia condanna''.

Simpson allora era stato protagonista di un lungo e controverso processo per l'uccisione della sua ex moglie Nicole e del suo amico Ronald Goldman nel 1994 a Los Angeles. Un processo che aveva spaccato l'America e l'aveva incollata per mesi alla tv mentre si decideva le sorti di 'Juice', cosi' come era chiamato negli anni d'oro quando indossava la maglia dei San Francisco 49ers.

(Ats)