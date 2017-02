Libia: 74 corpi di migranti sulla costa

"I corpi di 74 migranti clandestini", tra cui quelli "di tre donne", sono stati trovati sulla costa occidentale libica tra ieri e oggi, "nella zona di Al Harsha a Zawiya": lo ha riferito all'ANSA il portavoce della Mezzaluna rossa libica, Mohamed Misrati, aggiungendo che "è stata trovata una imbarcazione" e c'è dunque "la possibilità che" in mare "vi siano altri corpi, in quanto l'imbarcazione poteva accogliere tra 100 e 120 migranti".

Dall'aspetto, le vittime sembrano essere di "diverse nazionalità africane", ha riferito ancora il portavoce. "I corpi sono stati restituiti dal mare sulle coste della città", ha detto inoltre Misrati riferendosi a un centro il cui nome è traslitterabile anche "ez-Zauia" e che è situato una cinquantina di chilometri a ovest di Tripoli.

L'avvistamento è stato fatto da abitanti e un commissariato della zona ha avvertito la Mezzaluna, la versione islamica della Croce rossa.

Papa: "Servono canali umanitari e accoglienza"

Anche a seguito dell'enessima tragedia che ha coinvolto i migranti in fuga dai loro Paese, Papa Francesco chiede di aprire "canali umanitari accessibili e sicuri" per quanti scappano da guerre e persecuzioni, spesso nelle mani di "organizzazioni criminali senza scrupoli". Secondo il Pontefice, infatti, bisogna combattere "l'indole del rifiuto" verso i migranti. L'accoglienza responsabile "comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi", i grandi assembramenti "non hanno dato risultati positivi, generando piuttosto nuove situazioni di vulnerabilità e di disagio". Meglio i "programmi di accoglienza diffusa".

Proteggere i migranti, ricorda il Papa, "è un imperativo morale da tradurre" in "strumenti giuridici, internazionali e nazionali, chiari e pertinenti", in "scelte politiche giuste e lungimiranti", in "processi costruttivi, forse più lenti, ai ritorni di consenso nell'immediato", con "programmi tempestivi e umanizzanti nella lotta contro i 'trafficanti di carne umana' che lucrano sulle sventure altrui", con "gli sforzi di tutti gli attori", tra i quali, potete starne certi, ci sarà sempre la Chiesa.

Il Papa incoraggia per i migranti "gli sforzi che portano all'attuazione di programmi di cooperazione internazionale svincolati da interessi di parte e di sviluppo transnazionale in cui i migranti sono coinvolti come protagonisti". Proteggere i migranti, ricorda, "non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati". Lo sviluppo, "è un diritto innegabile di ogni essere umano. Come tale, deve essere garantito assicurandone le condizioni necessarie per l'esercizio, tanto nella sfera individuale quanto in quella sociale, dando a tutti un equo accesso ai beni fondamentali e offrendo possibilità di scelta e di crescita". Per questo serve una "azione coordinata e previdente di tutte le forze in gioco: dalla comunità politica alla società civile, dalle organizzazioni internazionali alle istituzioni religiose". Lo ha detto nella udienza ai partecipanti al Forum sulle migrazioni, organizzato dal Vaticano e dagli scalabriniani.

Il Papa ribadisce la richiesta di "politiche atte a favorire e privilegiare i ricongiungimenti familiari" dei migranti. L'integrazione dei migranti, afferma, "non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale", implica il "mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro: non è appiattimento di una cultura sull'altra, e nemmeno isolamento reciproco, con il rischio di nefaste quanto pericolose 'ghettizzazioni'".

(Red/Ats/Ansa)