Lima, danneggiata la statua di Cristo

Continuano gli attacchi ai simboli religiosi nei Paesi che il Papa si appresta a visitare da lunedì. Dopo gli incendi di ieri in Cile, oggi è stata la volta del Perù con un attacco incendiario, a Lima, che ha danneggiato la gigantesca statua di Cristo, replica del più famoso 'Cristo Redentore' di Rio de Janeiro.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha detto a Rpp News 24 che la causa è ancora oggetto d'inchiesta. La statua era stata donata dal gigante delle costruzioni brasiliano Odebrecht, al centro per uno scandalo di corruzione in America Latina, che ha coinvolto molti dei più importanti politici del Perù. Il presidente Pedro Pablo Kuczynski era 'sopravvissuto' a un voto di impeachment a dicembre proprio per i suoi legami con la società in questione.

(Ats)