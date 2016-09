L'ISIS colpisce ancora Baghdad

Almeno 9 persone sono morte ieri sera in un attacco suicida rivendicato dal Califfato perpetrato nei pressi di un ospedale del centro cittadino.

Almeno nove persone sono state uccise nella tarda serata di ieri nei pressi di un ospedale in un quartiere centrale di Baghdad, in un attentato rivendicato dall'Isis.

Lo riportano i media internazionali, citando polizia e fonti ospedaliere locali: un attentatore suicida ha colpito un raduno di musulmani sciiti nel quartiere di Karrada; almeno 20 i feriti, alcuni in gravi condizioni.

(Ats)