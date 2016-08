L'ISIS giustizia 15 prigionieri

Le esecuzioni, con diverse modalità, sono state riprese dai militanti dello Stato islamico in un video, dove si vede che alcuni "boia" sono solo dei ragazzini.

Sono 15 in tutto i prigionieri 'giustiziati' dall'Isis mostrati in un video in cui appaiono anche 5 curdi che vengono uccisi da altrettanti ragazzini. Lo precisa il sito curdo iracheno Rudaw.

I 5 curdi sono stati uccisi con un colpo d'arma da fuoco, altri 5 prigionieri nello stesso modo da adulti e 5 sono stati decapitati anch'essi da adulti.

Secondo un portavoce del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) iracheno, i 5 curdi sono stati uccisi per rappresaglia per i successi militari delle milizie Ypg nel nord della Siria a spese dell'Isis.

(Ats)