L'Isis minaccia di nuovo la Spagna

In un video diffuso in rete lo Stato Islamico afferma che "Al Andalus tornerà a essere terra di califfato". Intanto il Paese si prepara blindando le zone turistiche.

A una settimana dalla strage della Rambla, che ha rivendicato, l'Isis ha rivolto in un video - il primo in spagnolo - diffuso in rete nuove minacce alla Spagna affermando che "con il permesso di Allah, Al Andalus tornerà ad essere quello che fu, terra di califfato".

Nelle immagini il gruppo terrorista minaccia i "cristiani spagnoli" e afferma che vendicherà "il sangue dei musulmani versato dall'inquisizione spagnola". Nel video due terroristi identificati come "Al Qurtubi" e "Qbusalman Al Andalus", riferisce La Vanguardia, lanciano diverse minacce contro la Spagna affermando fra l'altro: "Non vi lasceremo in pace, mai!".

Il breve filmato mostra anche immagini della strage della Rambla e della successiva manifestazione di ripulsa su Plaza Catalunya con re Felipe VI, il premier Mariano Rajoy e il presidente catalano Carles Puigdemont. Il video si conclude sull'immagine di Younes Abouyaaqoub, il killer della Rambla in fuga ucciso lunedì dalla polizia catalana.

Zone turistiche blindate

Intanto le principali città spagnole, e molte località turistiche, hanno blindato negli ultimi giorni le zone con maggiore affluenza di folla. Madrid è stata la prima, il giorno successivo, a disporre fioriere in cemento armato e altri ostacoli attorno a Puerta del Sol e a Calle Preciados, continuamente invase da cittadini e turisti.

Barcellona l'ultima, ha deciso ieri di porre "ostacoli mobili" attorno ai luoghi più frequentati dai turisti e di rafforzare la sicurezza nelle vie della città. La sindaca Ada Colau è stata molto criticata per l'assenza di protezioni sulla Rambla.

Barriere di protezione che impediscono l'accesso ai veicoli circondano ora le zone attorno ad alcuni dei monumenti più celebri del paese, come la Cattedrale di Santiago de Compostela o l'Alcazar a Siviglia.

Terroristi sorridenti prima dell'attacco

Tre dei cinque terroristi islamici che hanno attaccato venerdì scorso il lungomare di Cambrils, dove sono stati uccisi dalla polizia, erano stati ripresi poche ore prima dalle telecamere di sicurezza di un benzinaio nei dintorni della cittadina sull'autostrada AP7.

Le immagini, diffuse dal giornale catalano Ara, mostrano alla cassa Omar Hychami, Houssaine Abouyaaqoub (fratello di Younes, l'attentatore della Rambla) e Moussa Oukabir, in apparenza rilassati e sorridenti. Secondo Ara scherzano i tre anche sul tipo di accendino che vogliono comprare.

Identificato il terrorista morto nel covo

La polizia catalana ha intanto formalmente identificato il secondo terrorista islamico morto nell'esplosione del covo di Alcanar, confermando che si tratta di Yusef Aalla.

Nell'esplosione è stato ucciso anche il capo della cellula, l'imam di Ripoll Abdelbaqui Es Satty, ed è stato ferito Mohamed Houli Chemlal, che ora collabora con gli inquirenti. Due fratelli di Aalla sono accusati dalla polizia di avere fatto parte della cellula: Said, ucciso a Cambrils, e Mohamed, arrestato e poi rimesso in libertà provvisoria.

In libertà provvisoria il secondo arrestato

Un secondo arrestato per gli attentati di Barcellona e Cambrils, Salh El Karib, 34 anni, è stato rimesso in libertà provvisoria oggi, con l'obbligo di presentarsi ogni settimana davanti al tribunale, dal giudice della Audiencia Nacional di Madrid Fernando Andreu. Mercoledì era già stato rimesso in libertà provvisoria, con lo stesso obbligo di presentarsi ogni settimana in tribunale, un altro dei quattro detenuti nell'inchiesta sulle stragi, Mohamed Aalla, fratello di due terroristi morti. Ai due è stato ritirato il passaporto.

El Karib, proprietario di un 'locutorio' (così si chiamano gli internet point in Spagna) a Ripoll nel quale sono stati comprati biglietti per i viaggi a Bruxelles dell'imam Abdelbaki es Saty, il capo della cellula terrorista, è stato rimesso in libertà perché secondo il giudice gli indizi raccolti nei suoi confronti "non consentono di stabilire con la necessaria certezza l'esistenza di elementi sufficientemente solidi per adottare una misura della gravità ed eccezionalità della prigione preventiva".

Rimangono ora in carcere Mohamed Houli Chemlal, ferito nell'esplosione che ha distrutto il covo di Alcanar la notte del 16 agosto, e Driss Oubakir, fratello di Moussa, uno dei terroristi abbattuti a Cambrils.

(Red/Ats)