L'Isis rivendica l'attacco in Egitto

L'Isis ha rivendicato la responsabilità per l'attacco di ieri, venerdì, in Egitto ai cristiani-copti nel quale sono rimaste uccise 29 persone ed una ventina sono rimaste ferite. Lo riporta SkyNews in un tweet. Tra le vittime ci sono anche diversi bambini. È quanto riferiscono i media locali. L'attacco è avvenuto a Minya, a 220 km a sud del Cairo.

"Uccisi perché si erano rifiutati di convertirsi all'Islam"

L'attacco ha subito portato i segni dell'Isis che dallo scorso dicembre ha colpito la comunità egiziana diverse volte. Il Papa è profondamente colpito dal "barbaro attacco" che ha provocato morti e feriti, vittime di un "atto di odio insensato". Bergoglio in un telegramma inviato dal cardinale Parolin al presidente egiziano ha espresso la sua sincera solidarietà a tutte le persone vittime di questo "violento oltraggio", in un modo particolare "quei bambini che hanno perso la vita".

I copti stavano andando a visitare un monastero quando sono stati attaccati. "Sul bus c'erano anche tanti bambini. Gli hanno rubato soldi e oro. Hanno anche chiesto loro di rinunciare a Cristo e diventare musulmani", ha detto il parroco della chiesa copta San Mina a Roma, Padre Antonio Gabriel al Tg2000. "Se avessero accettato li avrebbero salvati ma i pellegrini hanno rifiutato e sono stati uccisi. Gli hanno messo la pistola sulla testa e sul collo per ucciderli in modo diretto", ha aggiunto.

Secondo funzionari della sicurezza una decina di assalitori, a bordo di tre suv, col viso coperto, alcuni con divise militari hanno teso loro un'imboscata: saliti a bordo del bus hanno sparato all'impazzata, mentre uno di loro filmava il massacro. Immediate le condanne da partire da Ue, Israele e Hamas, mentre il presidente Abdel Fattah al Sisi ha dichiarato lo stato di emergenza. Esprimendo i suoi auguri "ai musulmani per un gioioso Ramadan", Donald Trump ha sottolineato che "quest'anno la festività comincia mentre il mondo piange le vittime innocenti degli attacchi terroristici nel Regno Unito e in Egitto, atti di depravazione contrari allo spirito del Ramadan". Immenso dolore e ferma condanna da Angelino Alfano.

L'ultima mattanza contro i copti avvenne la domenica delle Palme quando l'Isis ne uccise 47 in due chiese a Tanta ed Alessandria. A dicembre 2016 un'altra strage. In quella occasione ci furono 49 morti durante una messa a est del Cairo. Intanto Dar al Iftaa, l'autorità egiziana che emette gli editti religiosi (fatwa), ha cancellato le celebrazioni previste oggi alla vigilia dell'inizio del Ramadan. A darne notizia il sito del quotidiano filogovernativo egiziano al Ahram, precisando che il Gran Mufti, Shawqi Allam, a capo di Dar al Iftaa, ha condannato la strage, parlando di una "vile operazione terrorista condotta da estremisti contro un gruppo di fratelli e sorelle cristiane a Minya".

(Red/Ats)