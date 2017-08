L'occasione persa della Grande Africa

di Maria Acqua Simi

Lo abbiamo scritto, in questi giorni di elezioni e votazioni: l’Africa ha di fronte a sé una grande possibilità di svolta. Le elezioni in Rwanda e Kenya, il voto (mancato) di sfiducia al controverso e immortale presidente Zuma in Sudafrica, gli eterni scontri in Centrafrica ci mostrano però una realtà diversa. E cioè un Continente che fatica a smarcarsi dal passato, che preferisce “l’usato sicuro” piuttosto che osare un cambiamento. Perdendo quindi l’incredibile opportunità di fare un passo avanti. Partiamo dai fatti.

In Rwanda, Paul Kagame non è solo un presidente, è un uomo onnipotente: è stato rieletto cinque giorni fa con il 99% dei voti, riconfermato dopo 17 anni al potere. Nessuno ha sgranato gli occhi per la sorpresa: la sua vittoria era scontata. Nel 2010 aveva ottenuto il 95% dei voti, nel 2003 il 93. Nel 2017 queste elezioni sono arrivate dopo un emendamento costituzionale che ha messo fine al limite di soli due mandati concessi al presidente, che ora può rimanere al potere fino al 2024 e oltre. Così, nel Paese dove nel 1994 furono uccise un milione di persone durante il genocidio, l’ex guerrigliero di 59 anni, tacciato di autoritarismo e di aver creato uno Stato dal partito unico, continua a tenere strette le redini del potere intessendo indisturbato contatti con i guerriglieri armati del Congo. Nel piccolo Stato africano– l’indipendenza dal Burundi ottenuta nel 1962, 12 milioni di persone in tutto – rimarrà dunque tutto immobile.

Lo stesso vale per il Kenya, dove il presidente uscente Uhuru Kenyatta è in testa nella conta parziale del voto per le elezioni dell’8 agosto. Il risultato è stato però contestato dal suo eterno sfidante Raila Odinga, secondo il quale degli «hacker hanno ottenuto accesso al database del sistema elettorale» falsificando i risultati.