Londra, in manette 12 presunti estremisti

Vaste operazioni di polizia in tutta la capitale del Regno Unito all'indomani dell'attentato che ha provocato 7 morti. Trump: "Ora basta con il politicamente corretto".

© Dominic Lipinski/PA via AP

All’indomani dell’attentato terroristico che ha scosso il centro di Londra e tutto il Regno Unito, provocando 7 morti e almeno 49 feriti, le autorità britanniche hanno condotto le prime operazioni volte ad arrestare eventuali complici dei 3 terroristi in azione sul London Bridge e nel Borough Market sabato sera.

Già domenica mattina un raid ha avuto luogo nel quartiere londinese di Barking, nel quale le forze speciali inglesi hanno fermato 5 persone aventi legami con gli attentatori.

Le operazioni di polizia sono continuate tutta la giornata, e nel primo pomeriggio la Metropolitan Police ha reso noto di aver arrestato altre 7 persone. Non è dato tuttavia sapere esattamente quali siano le relazioni dei 12 sospetti con l’attentato di sabato.

“Basta essere politicamente corretti”

"Dobbiamo smettere di essere politicamente corretti e occuparci della sicurezza per la nostra gente. Se non ci facciamo furbi potrà solo peggiorare". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in uno di una serie di tweet di prima mattina all'indomani degli attacchi a Londra.

"Almeno sette morti e 48 feriti in un attacco terroristico e il sindaco di Londra dice che non c'è ragione di allarmarsi!", afferma il presidente americano riferendosi a Sadiq Khan sermpre su Twitter.

"Avete notato che non c'è ora un dibattito sulle armi? È perché hanno usato coltelli e un furgone!", scrive sempre il presidente degli Stati Uniti riportando in questa circostanza l'attenzione su un tema interno agli Usa circa il controllo delle armi, tra quelli centrali nella campagna di Trump.

(Red/Ats)